בלשי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון עצרו נהג מונית, תושב רחובות, בחשד שביצע עוקץ בקשיש בן 75 שלקח לנסיעה ממתקן רפואי במרכז תל אביב | על פי החשד, נטל ממנו את כרטיס האשראי, ביצע באמצעותו רכישות באלפי שקלים והותיר את הקשיש לבדו במרכז תל אביב | החשוד יובא היום לדיון בהארכת מעצרו בבית המשפט | צפו במעצר (משטרה)
רונלד פלאט רק רצה להתחיל מחדש, אבל המפגש עם אלברט ווקר – פושע נמלט ומבוקש על ידי האינטרפול הפך עבורו למלכודת מוות אכזרית בלב ים | זהו סיפורו הבלתי ייאמן של הרצח המושלם שכמעט הצליח, עד ששעון רולקס עקשן אחד עלה ברשת הדייגים והחליט לעשות צדק מהמעמקים (מגזין כיכר)
אירוע חריג התרחש הערב (חמישי) בעראבה שבגליל התחתון, במהלכו גבר נהרג בחילופי אש עם בלשי המשטרה, לצידו נפצע גבר נוסף באורח קשה, ושניים נוספים נעצרו | על פי הודעת המשטרה "החשודים פתחו באש לעבר רכב הבלשים, השוטרים פעלו בנחישות, חתרו למגע, הגיבו חזרה לעבר מקור הירי ונטרלו את החשודים" (חדשות, משטרה)