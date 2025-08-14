עונת הבחירות מספקת שלל כנסים ואסיפות ברחבי הארץ בראשות גדולי ומנהיגי הדור, אלא שבשונה מתמיד לא נעסוק ביושבים על הבמה - אלא במה שמתרחש מאחוריהם | דחיפות, מריבות ומאבקים על מקום העמידה, ומאחורי איזה רב | מה שמעלה את השאלה - למה? מה העניין להידחף לעמוד מאחורי הרבנים? יצאנו לבדוק (חרדים)
מי לא מכיר את התחושה שכל העיניים נשואות אלינו? מחקרים מלמדים שתופעה זו היא תחושת שווא. אך אם כן מדוע אנו בטוחים שכל מילה, תנועה או פגם קטן הופכים מיד למוקד עניין עבור הסובבים אותנו? איך המוח שלנו מנפח את עוצמת "אור הזרקור", ומה אפשר ללמוד ממחקרים פסיכולוגיים, סיפורים היסטוריים, דוגמאות עכשוויות מהרשתות החברתיות ותובנות של מומחים כדי להרגיע את הפחד ממה שאחרים חושבים עלינו? (פסיכולוגיה)
כמנהגם של חצרות חסידים בשנים האחרונות, גם אל היכל ביהמ"ד 'שבט הלוי' בבני ברק הובאה בריכת דגים, והאדמו"ר נעמד במזרח ואמר את סדר התשליך יחד עם בני הישיבה והחסידים, כאשר הבריכה נמצאת במרכז ע"ג במה מיוחדת | צפו בתיעוד (חסידים)