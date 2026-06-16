 דלג לתוכן הראשי

עוד כתבות על בנגלדש:

בהתערבות ממשלתית

||
1

עם הרעמה הבלונדינית

|

עשרות לכודים מתחת למים

||
9

עבודה נוספת לדיילים

|

בגלל "חילול הקודש"

||
12

אלו הפשעים שביצעה

|

אסון בבנגלדש

|

תיעוד מרהיב ויוצא דופן

||
2

המפגינים ניצחו

||
2

שלטון צבאי הוכרז

||
2

הכאוס נמשך

||
3

תיעוד מהעימותים האלימים  

||
28

חדשות עם קנייטש

||
3
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר