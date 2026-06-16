תאו לבקן נדיר, ששקל כמעט 700 קילוגרם וכבר נמכר לקראת הקרבת עיד אל-אדחא, הפך לכוכב רשת בזכות ציצת שיער בלונדינית שהזכירה לרבים את נשיא ארה"ב | רגע לפני שנשחט, התערבה ממשלת בנגלדש, החזירה את כספו של הקונה והעבירה את בעל החיים לגן החיות הלאומי בדאקה (בעולם)
תאונה מחרידה בטרמינל המעבורות בבנגלדש הותירה מדינה שלמה בהלם לאחר שאוטובוס נוסעים איבד שליטה וצנח למצולות | האירוע הקשה התרחש בתוך שניות ספורות, כשהאוטובוס שקע לעומק רב עם עשרות נוסעים לכודים בתוכו (חדשות בעולם)
תיעוד ביזארי שפורסם ברשתות החברתיות מציג סצנה משעשעת בטיסה של חברת בימאן בנגלדש איירליינס מעיר הבירה דאקה | בתיעוד נראה הדייל מסתובב ברחבי המטוס כשהוא אוחז בידו מחבט חשמלי נגד יתושים ומנסה להרוג אותם | לפי עדות הנוסעים בירת בנגלדש אפופה בנחילי יתושים וככל הנראה נכנסו גם אל פנים המטוס | צפו בתיעוד (תעופה, מעניין)
לפחות חמישה בתים של משפחות הינדיות הועלו באש בכפר דומריטלה שבמחוז פירוג’פור בבנגלדש, באירוע שנחשד כתקיפה ממוקדת של מוסלמים נגד בני מיעוטים | בני אחת המשפחות סיפרו כי דלתות הבית ננעלו מבחוץ והם נלכדו בפנים (בעולם)
בית המשפט בבנגלדש גזר גזר דין מוות על ראש הממשלה המודחת שק חאסינה בגין פשעים נגד האנושות | התיק הפלילי נגד חאסינה עסק בפשעים שבוצעו נגד מפגינים באוגוסט 2024, כאשר אלפים נהרגו ברחובות בהוראתה | חאסינה נידונה שלא בפניה ונהנית מחסינות בהודו לאחר שברחה מהמדינה (בעולם)
ראש ממשלת בנגלדש חסינה ואזד עלתה על מסוק בדרכה להודו ועזבה את תפקידה, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות 'רויטרס' | ביום הראשון לעוצר נהרגו לפחות שישה אזרחים, מפקד הצבא הכריז על שלטון צבאי במדינה המוסלמית (בעולם)
הכאוס בבנגלדש נמשך גם בימים האחרונים, מהמדינה מגיע הדיווח על יותר מ-150 הרוגים בעימותים עם המשטרה | בעקבות המהומות, בית המשפט העליון ביטל את חוק ההעדפה לבני המפלגה השלטת במדינה בנוגע לקבלה למשרות ממשלתיות | סרטון שעלה ברשתות החברתיות הראה אדם שעומד בהתרסה מול המשטרה עם רובים שלופים - ויורים לעברו (בעולם)
משטרת בנגלדש מתעמתת בימים האחרונים עם סטודנטים שפרצו לרחובות ואף הודיעו היום על "השבתה מוחלטת" | במהלך השבוע הזה בלבד נהרגו לפחות עשרה בני אדם בעימותים בין המשטרה למפגינים במדינה המוסלמית, רגיעה אינה נראית באופק (בעולם)