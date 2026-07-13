חברת אל על מודיעה על היערכות למבצע חילוץ ענק עם פתיחת נתב"ג, הכולל טיסות ישירות מארה"ב, המזרח ואירופה. התוכנית כוללת פתרונות יצירתיים כמו נחיתות בטאבה ובעקבה בתיאום גורמי הביטחון, כאשר לקוחות החברה שטיסתם בוטלה יוחזרו ללא עלות נוספת (בארץ)
ישראלי בן 22 נעצר בקוסומוי שבתאילנד בחשד למעורבות בפריצות לבתים ושוד תכשיטים בארץ | המעצר בוצע בשדה התעופה לפני שהצליח לעזוב את המדינה - אחרי בקשה רשמית שהוגשה על ידי שגרירות ישראל בבנגקוק (משפט, בעולם)
במסגרת ראיון שערכנו עם הרב נחמיה ווילהלם, שליח חב"ד בתאילנד כבר כמעט 30 שנה, התבררה התמונה המלאה: לא מדובר רק בבית חם למטיילים, אלא גם בכתובת קבועה לעזרה, ולפעמים – גם להצלה | "כשישראלים נפגשים וכל המחיצות נעלמות" (בעולם)