בניאס
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תיעודים מרהיבים מהמפלים והנחלים
בתוך 3 שעות בלבד: כך התעצמה הזרימה במפל הבניאס • צפו
מישאל לוי||
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גשמי הברכה האדירים שיורדים בכל רחבי הארץ הביאו לזרימה מרהיבה בנחלים ובמפלים | צפו בתיעודים מהזרימה במפל הבניאס, חניון האגם, מפל סער, נחל פרת והחרמון המושלג (בארץ)
בסיוע מערכת חבלים
בן 22 טייל לבדו בנחל הבניאס, החליק והתגלגל | כך הוא חולץ
קובי רוזן|
גבר בן 22 מירושלים שטייל לבדו בנחל הבניאס, החליק מהשביל והתגלגל כ-20 מטר במורד המדרון התלול | הוא התקשר למשטרה וזו הזעיקה את יחידת החילוץ | תיעוד מהחילוץ (משטרה)
20 אתרי טיול מושלמים לכל המשפחה
ה-5 המאתגרים: קניון בזלת מרהיב, גן המבוכה ומפלים אדירים
ישראל שפירא|
מדריך הטיולים, ישראל שפירא, מגיש מדי יום את המלצתו ל-20 אתרי טיול מושלמים לחול המועד | אלו חמשת המסלולים המאתגרים (בין הזמנים)
"תוצאות חריגות"
מטיילים בחול המועד? משרד הבריאות מזהיר מכניסה לנחלים
חזקי שטרן||
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בדיקות שגרתיות שמבצע משרד הבריאות חשפו תוצאות חריגות שמעידות על הימצאות זיהום במי נחלים בצפון והודיעו כי הכניסה מסוכנת (חדשות)
סכנות בין הזמנים
שלושה מטיילים מבני ברק חולצו מהבניאס • תיעוד החילוץ
כיכר השבת||
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מתנדבי יחידת חילוץ גולן חילצו בנחל הבניאס ליד קיבוץ שניר שלושה תושבי בני ברק, בני 18, 38 ו-39 - שנסחפו בזרם; תחילה, אחד מהם נסחף וכשהשניים האחרים ביקשו לחלצו - הם גם נסחפו (חרדים)
כך נראה הצפון, הבוקר
מָה רַבּוּ מַעֲשֶיךָ ה'; הזרימה בנחלים ובמפלים והשלג בחרמון
כיכר השבת||
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גשמי הברכה הרבים שהחלו לרדת בכל רחבי הארץ, הביאו לזרימה אדירה בנחלים בצפון, ובעקבותיהם - לסחף מרהיב במפלים ולמעטה לבן בחרמון • צפו בתיעוד מרהיב מהנחלים, המפלים והשלג (מעניין)
היסטוריה ואקטואליה
טיול לבין הזמנים: שייט קייקים - ללא קייקים
ישראל שפירא||
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יצאנו לנַחַל חֶרְמוֹן תחתון (המכונה בָּנְיַאס אצל הישיבישערס') השוצף מים קרירים וזכים. הפעם, פנינו אל החלק הכי מהנה שלו - וחינמי לגמרי: מסלול הליכה במים במשך שעתיים (טיול)
היסטוריה ואקטואליה
טיול לבין הזמנים: החלק החינמי של הבניאס
ישראל שפירא|
בשמורת הטבע בניאס, יש גם את החלק החינמי שבה. אם אנו מטיבי לכת, יש לנו מסלול של עד חמש שעות - רובו מוצל וצמוד למים זורמים, ממש גם עדן; ויש גם מסלול קצר (היסטורי)
היסטוריה ואקטואליה
טיול לבין הזמנים: הקדושה של ה'בניאס'
ישראל שפירא|
לאחר שביקרנו בשמורה העליונה של הבניאס על עשרות בריכות המים והמפלים שבה, כעת נעסוק בקברי קדמונינו זי"ע שממלאים את האזור - ומשכך נראה שיש למים קדושה מיוחדת (היסטוריה)
היסטוריה ואקטואליה
טיול לבין הזמנים: ה'בניאס' של הישיבישערס
ישראל שפירא|
ברוכים הבאים לשמורת נחל הבניאס למרגלות הר החרמון המטוילת ביותר בידי עולם הישיבות; ישראל שפירא על הנחל השוצף ואיזו עבודת אלילים קדומה נקשרה בשמו? (בין הזמנים)
תיעודים זורמים
מקניון הבזלת ועד מפגש הנחלים • צפו
כיכר השבת||
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גשמי הברכה הנמשכים ברחבי הארץ ממשיכים לספק לנו תיעודים מרהיבים מהזרימות בנחלים; צפו בתיעוד מהזרימה בקניון הבזלת בעמק המעיינות וממפגש הנחלים - גובתה, הבניאס ומפל סער שהתחיל לזרום הבוקר • מָה רַבּוּ מַעֲשֶיךָ ה' • צפו (חדשות)
'אירוע מורכב מאוד'
צעירים חרדים נסחפו בבניאס • כך הם חולצו
אלי רוטמן||
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שני צעירים, תושבי מודיעין עילית, נקלעו לסכנת חיים בתוך נחל הבניאס הגועש, ונזקקו לחילוץ מורכב במיוחד. לאחר מכן, הם ומשפחותיהם קיבלו סיוע נפשי • צפו בפעולת החילוץ (חרדים)
גשמי ברכה
צפו בתיעוד הזרימה החזקה במפלי הצפון
כיכר השבת||
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גשמי הברכה היורדים ביממה האחרונה הביאו לזרימה חזקה הבוקר (ראשון) במפלי הצפון. צפו בתיעוד ממסלול השביל התלוי בשמורת הבניאס וממפל סער שברמת הגולן (מעניין)
כל הנחלים זורמים
הזוויתן, החרמון, הג'ילבון והירדן. צפו בתיעוד
כיכר השבת||
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מזג האוויר החורפי אמנם גורם לקור, אך יחד עמו הביא עמו לא מעט גשמים, שלגים וזרימה בנחלי הצפון. צפו בתיעוד מיוחד מהחרמון, הזוויתן, הירדן, והנחילם התנור, שניר וג'ילבון (בארץ)
זרימה עזה
גשמי הברכה: הבניאס עולה על גדותיו • צפו
כיכר השבת||
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הגשמים העזים של הימים האחרונים מביאים לזרימה עזה בנחלי הצפון. צפו בנחל הבניאס שוצף לאחר חודשים ארוכים בהם הזרימה בו הידלדלה מאד (חדשות בארץ)
בשיא הגשמים
מרהיב: הקשת הגיחה מעל נחל הבניאס. צפו
כיכר השבת||
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מחזה בלתי שגרתי היום מעל נחל הבניאס בצפון: בין הממטרים העזים, צצה לפתע בשמים הקשת, במלא יופיה (מעניין)
גשמי ברכה
מה רבו מעשיך ה': צפו בנחל הבניאס שוצף
כיכר השבת||
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מה רבו מעשיך ה'. גשמי ברכה רבים פוקדים היום את ארצנו ובשמורת הטבע נחל חרמון בניאס, המים גועשים ושוצפים. צפו בצילום הנחל של ויטלי גרנדר מרשות הטבע והגנים (ארץ)
וידאו מיוחד
אחרי הגשמים: מפלי הצפון שוצפים וגועשים • צפו
כיכר השבת||
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לאחר הגשמים הרבים שירדו במהלך סוף השבוע ברחבי הארץ, המפלים בצפון שוצפים וגועשים • צפו בתיעוד וידאו ממפלסי הבניאס, סער ונחל סער (מעניין)
קשיש בן 87 חולץ מטיול בבניאס
ניצן ארליך|