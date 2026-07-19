היזם טען כי הוא "רק מנהל הפרויקט" ולא אחראי לעיכוב של שש שנים במסירת פנטהאוז יוקרתי, אך השופטת קבעה: הוא זה שמשך בחוטים. הפיצוי לרוכשים נקבע לאחר מגורים של שנים ללא טופס 4| לסיכום השופטת קבעה: הוא הרוח החיה (חדשות חרדים)
בסין ננקט צעד חדשני במטרה להגן על הסביבה מפני רעש ואבק במהלך פרויקט בנייה, עם הקמת כיפה מתנפחת עצומה בגובה 50 מטר מעל האתר | מומחים בתעשייה סבורים שמבנים מסוג זה עשויים להפוך לנוהל סטנדרטי בערים גדולות (מעניין)
שלושה חודשים לאחר מכן, הגיע היום הנורא.
הזמנתי פועלים. עמדתי שם, שירה ואני, וראינו איך המבנה המושקע שעליו שמנו את מיטב כספנו
וחלומותינו מתפרק לחתיכות. הקירות של הבנייה הקלה התמוטטו, ואיתם התמוטטה האמונה שלי
בבני אדם (מגזין כיכר)
במשך עשרות שנים עמד הבניין שלכם בגאון, אבל לאחרונה התחלתם להבחין בקילופים, בסדקים, ואולי אפילו קיבלתם מכתב מהעירייה עם המילים המאיימות “צו מבנה מסוכן”? | עבור דיירים רבים, זה הרגע שבו הלב צונח. נדמה שכל מה שבניתם במשך שנים עומד בסכנה, ושאין דרך חזרה | היום יש פתרון קל מתמיד
הבית הלבן נערך לשיפוץ מהותי כאשר בספטמבר הקרוב יחלו עבודות לבניית אולם נשפים חדש ומהודר - הגדול ביותר מאז הקמת המתחם | הפרויקט, שממומן כולו מתרומות פרטיות של הנשיא ותורמים נוספים, צפוי להרחיב משמעותית את אפשרויות האירוח בבית הלבן עם קיבולת של 650 אורחים בעיצוב נאו־קלאסי יוקרתי | הבנייה צפויה להסתיים לאחר מספר שנים, ותסמן את אחד מהשיפוצים הבולטים ביותר בתולדות הבית הלבן (בעולם)
סטארט-אפ אמריקאי משנה את חוקי המשחק בענף הבנייה: שילוב מהפכני בין רובוטיקה, בינה מלאכותית ופיסול באבן מאפשר ייצור מדויק ומהיר של חזיתות, פסלים ומבני מגורים - תוך שימור האסתטיקה הקלאסית, הפחתת עלויות ושיפור דרמטי בעמידות ובקיימות הסביבתית (טכנולוגיה)
המפגש הגיע: רותם ייצג אותנו נפלא, זה נראה
שהוא לקח אותנו אישי יותר מדי. בפגישה השכנים התרעמו על שימוש בגג שלהם, וביקשו לכבד
את החוק בהתנגדותם. המפגש התארך ללא הסכמות, בזמן ההפסקה של המפגש רותם הניח את 'האקדח
המעשן' על השולחן (בבית)
ימים לאחר הפסקת האש, ובלבנון עסוקים בבקרת נזקים ואיסוף גופות החללים, בדרך אל שיקום המדינה | מי שאמונה על פרויקט השיקום היא חברת הבנייה "ג'יהאד אל בנאא", המשמשת כזרוע הבנייה של חיזבאללה בכל הקשור לבניית פרויקטים בלבנון - וכעת גם בשיקום המדינה | האם מדובר בחברה תמימה העסוקה בבנייה ופיתוח עירוני, וכיצד היא מסייעת לארגון הטרור? | הצצה (מגזין, העולם הערבי)
מפרוץ
המלחמה ענף הבנייה חטף מכה אנושה. בעקבות המחסור בפועלים פרויקטים רבים בארץ נתקעו
ולוחות זמנים השתבשו. אלא שמי שנכנס לתחום למלאות את החוסרים - הם העובדים
היהודים, כשאחוזים גבוהים מהם מהציבור החרדי | האם מדובר בשינוי מגמה אמיתי, והאם
באמת זהו הפתרון לענף? (נדל"ן)
בכינוס השתתפו בכירים במשרד העבודה ובראשם מנכ"ל המשרד ישראל אוזן שהבטיח לפעול כדי למנוע חסמים ביורוקרטיים מיותרים לייבוא כח אדם זר לענף הבניה • יו"ר התאחדות תאגידי כח אדם זר בענף הבניה אלדד ניצן: "מנכ"ל משרד העבודה הביע נכונות, ידע ונחישות על מנת לסייע ולהביא לבניה רציפה לטובת מדינת ישראל, ואנו תקווה שאת התוצאות נתחיל לראות כבר בקרוב" (נדל"ן, בנייה).