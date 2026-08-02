אחרי שבוע של תפריט מוגבל, הגיע הזמן להחזיר למטבח את הטעמים המנחמים באמת. השילוב המושלם בין חמאת בוטנים עשירה, בננות טריות וביסקוויטים שנמסים בפה יוצר את הקינוח האולטימטיבי לחזרה לשגרה. זה לא עוד פודינג רגיל, אלא חוויה של שכבות קרירות ומלטפות שתגרום לכולם לבקש את המתכון עוד לפני שהכפית הראשונה תסתיים (אוכל ומתכונים)
מורן פינטו נחתה ב"מבשלים בכיכר" עם פתרון מושלם למי שחייב משהו מתוק ומהיר לפסח - פנקייק בננות ב-5 דקות עבודה שהם פשוט ענן של טעם. זה מסוג המתכונים שסוגרים לכם את הפינה של הבוקר בחול המועד או הקינוח של הסעודה | ברגע שתטעמו את הביס עם השוקולד צ'יפס, תבינו למה כולם שם באולפן לא הפסיקו לזלול (אוכל ומתכונים)
בלי בורקסים ובלי ייסורי מצפון: השייק הזה יסדר לכם את הבוקר עם בוסט של קפאין, מרקם קטיפתי של מילקשייק והפתעה קראנצ'ית של פולי קקאו בכל לגימה. הכירו את המשקה שמשגע את עובדי המשמרות, ומעניק לכם אנרגיה יציבה וטעם ממכר כבר מהשלוק הראשון (אוכל ומתכונים)
ג'סטין סאן שילם 6.2 מיליון דולר על יצירת האמנות שהכילה בננה המודבקת לקיר באמצעות נייר דבק, לדבריו הוא עומד לקנות עוד אלפים כאלו ויש לו מסר להעביר | במסגרת התוכנית 'דבר ראשון' שלחנו את כתב התוכנית לברר מה היא אמנות ועל מה הם היו מוציאים את הכסף? | צפו (אומנות)
אצל האמריקאים הכל מוגזם. כן, גם הלחם (שאם תשאלו אותנו, דומה יותר לעוגה, אבל לא ניתפס לקטנות). אנו משתמשים במתכון הזה כבר כמה שנים והמשפחה שלנו לא מוותרת עליו שבוע אחר שבוע. השילוב של בננות וגבינת שמנת הופכים אותו ללח במיוחד וזה סוד הקסם שלו (מתכונים, אוכל)
העוגיות הללו כל כך מהירות, שתוכלו להספיק להכין אותן על הבוקר ולשלוח עם הילדים לבית הספר (50 דקות, כולל קירור). הן עמוסות בשיבולת שועל, חמאת בוטנים, בננה ואגוזי מלך - מרכיבים שיבטיחו לכם שובע לכמה שעות וטעם חלומי, ששווה לקום בשבילו מהמיטה (מתכונים, אוכל)
אנו רואים את הבננות עם כתמי הברדלס נחות על הדלפק במטבח שלכם, הופכות מבשלות לרקובות. זה הזמן להכין את לחם הבננה הקלאסי שלנו. הוא מתוק, רך ולח. כמה טיפים: מיקסר יגרום לבלילה להתאגד הכי מהר, אך תוכלו להשתמש גם במטרפה חשמלית ידנית. רוצים להוסיף אגוזים או שוקולד צ'יפס? אנו האחרונים שנעצור אתכם מלעשות זאת, במיוחד אם מדובר בשוקולד צ'יפס (מתכונים, אוכל)
אנו אוהבים קינוחים ומתוקים, אבל הם לא אוהבים אותנו בחזרה - ברגע שאנו קצת מגזימים איתם, אנו מרגישים חולשה ועייפות ואת הבגדים לוחצים. בכל אופן, אנו עדיין זקוקים ל"משהו מתוק" מדי ערב וכאן נכנס הקינוח הזה לתמונה: נגיסי בננה מצופים שוקולד עם חמאת שקדים. השילוב של שוקולד, בננה וחמאת שקדים הוא המוצלח ביותר בעינינו, אבל תוכלו להמיר אותו בחמאת בוטנים או בממרח שוקולדי/אגוזי אחר לטעמכם (מתכונים, אוכל)
מתעצלים להיכנס למטבח? מורן פינטו עם מתכון לפנקייקס בננות מתוקים וטעימים - וכמובן כשרים לפסח - שכולם יאהבו. ולא, אתם ממש לא חייבים להכין אותם רק לארוחת בוקר. הם יכולים להיות ארוחה שלמה או קינוח נהדר - התוספות עליכם (מתכונים לפסח, אוכל)