דרמה משפחתית בירושלים: בת גילתה כי אחותה משכה סכומי עתק מחשבון אמם המנוחה תחת הכותרת "מתנה". הבנקים סירבו לשתף פעולה, אך בית המשפט הורה להם לחשוף את כל העברות הכספים – וחשף מסכת של משיכות חשאיות (חוק ומשפט)
הבנקים הגדולים בישראל הגישו בקשה דרמטית לבית המשפט להכריז על נוחי דנקנר כפושט רגל בעקבות חובות ענק של כחצי מיליארד שקל. המהלך צפוי להוביל להגבלות קשות על אורח חייו, כולל שלילת כרטיסי אשראי, צו עיכוב יציאה מהארץ ומינוי נאמן לנכסיו| מה יקרה אם הבקשה תתקבל? (כלכלה בארץ)
עליית מחירי האנרגיה בעקבות המלחמה באיראן מאלצת את הבנקים המרכזיים בעולם לנסות ולדלג בין שני כיוונים סותרים: אינפלציה מאיצה מחד, והאטה כלכלית גוברת מאידך | במקום שנה של הורדות ריבית, העולם הפיננסי מתמודד עם מציאות חדשה - והשאלה המרכזית: להעלות ריבית שוב, או להמתין ולראות? (כלכלה)
במסגרת הצעת החוק עליה דנו היום בוועדת הכספים, יוטל מס בשיעור של 15% על רווחים חריגים לתקופה של 5 שנים.
במהלך הדיון הציג משרד האוצר נתונים המראים על זינוק של פי 4 ברווחי הבנקים בשל
הריבית הגבוהה | כל הפרטים (חדשות כלכלה)
בעקבות הפרסומים על כוונת הפיקוח על הבנקים לאשר מחטף שיעביר את הדיוור לברירת מחדל דיגיטלית, הנציגות החרדית נערכת למאבק חזיתי בדיון שיתקיים ביום שני הקרוב בראשות ח"כ דוד ביטן | דרישה חד-משמעית: הדיוור הפיזי חייב להישאר ברירת המחדל | ח"כ הרב מקלב: "הבנקים לא מסתפקים ברווחי העתק ופוגעים בחלשים" | ח"כ הרב משריקי: "הבנקים נלחמים על פרוטות, על גב האזרח הקטן"
הפיקוח על הבנקים מבקש לאשר מהלך שיעביר את הדיוור מהבנקים לאמצעים דיגיטליים בלבד ויפקיר מאות אלפי בתי אב ללא גישה למידע בסיסי | הציבור החרדי, הקשישים והעולים החדשים בדרך לשלם ביוקר על 'התייעלות' הבנקים | הנציגות החרדית צפויה להביע את זעקת הצרכנים החרדים ואוכלוסיות נוספות בדיון שיתקיים בוועדת הכלכלה | יוזם הדיון בכנסת ח"כ הרב אורי מקלב: "החלטה שערורייתית שתעלים מידע קריטי ממאות אלפי משפחות"
בעקבות מהלך שהוביל חה"כ הרב אורי מקלב: נשיאות הכנסת אישרה "דיון מהיר" נגד המעבר לכפייה דיגיטלית בבנקים | "הבנקים מרוויחים מיליארדים ומבקשים לחסוך על חשבון הלקוחות שאין להם אינטרנט" | המשמעות: קשישים ומשפחות חרדיות לא יקבלו מידע על חשבונם ויספגו קנסות ועיקולים מבלי לדעת
בימים האחרונים נחשף הציבור למהלך המיתוגי החדשני של פאגי, הכולל שינוי כולל במסרים התדמיתיים של הבנק לקהל לקוחותיו והקהל הכללי הן בהיבטים הוויזואליים והן בשפת המסרים החדשנית והמעודכנת | למהלך החשוב קדמו תהליכי עומק הכוללים מחקרי שוק רחבים המשקפים את הרגלי הצריכה הבנקאית של הציבור החרדי, ואת השינויים והתמורות שחלו בהם בעשור האחרון