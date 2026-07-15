כיכר השבת

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אסף מגידו|מקודם

ש

אל תשליכני לעת זקנה

אסף מגידו|מקודם
ש

מאחורי כל צעד

אסף מגידו|מקודם

"אי צדק , על חשבון הציבור"

||
19

כיכר השבת
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