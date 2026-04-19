אדמו"רים, רבנים, ראשי ישיבות ואישי ציבור השתתפו אמש (חמישי) בשמחת בר המצווה לבנו של המשנה לראש העיר בני ברק אהרן אלבוים - המוכר גם מצד משפחתו לה יש ארגון המקדם עלייה להר הבית • צפו בגלריה של הצלם יוסי רוזנבוים (חרדים)
במשרד החינוך מקיימים בתקופה האחרונה מגעים מתקדמים עם מספר חסידויות מרכזיות על כך שמוסדותיהן יצטרפו למערכת החינוך הממלכתי חרדי במקום להישאר במערכת החינוך הפרטית | מדובר על חסידות בעלזא, ויז'ניץ וצאנז השוקלות להצטרף ללימודי ליב"ה מלאים גם במוסדות החינוך לבנים (חרדים)
רב מוכר בקהילה יהודית העניק חותמת "חלב ישראל" על חלב עכו"ם. "גדולים וטובים ממני מעניקים הכשר לחלב עכו"ם ומציגים את מוצריהם כחלב ישראל", אמר הרב ללא מצמוץ. עובדה זו, לצד סיפורים נוספים, נחשפו בוועידת הכשרות האירופאית. שליחי "כיכר השבת" לבלגיה בדיווח וגלריית תמונות (בתפוצות)