כיכר השבת

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במוצאי שבת חזון

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1

צפו בתיעוד

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2
ש

׳רובע מערבא׳ החרדי החדש

כיכר השבת|מקודם

רשת הקשרים שמנעה נתיחה

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7

אֵלֶּה בָרֶכֶב וְאֵלֶּה בַסּוּסִים

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39

מרצונו החופשי

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41

גל מעצרים בערב שבת

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29

צו הרחקה ועונש

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1

בראשות אדמו"רים ורבנים

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9

בכל המצבים והזמנים

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1

שעה קצרה לפני שבת

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3

"מגוחך"

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16

חדשות עם קנייטש

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5

"בלי סנקציות ובלי יעדים"

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13

לאחר ש'הסתלבט' עליו

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34

יבואו טהורים

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מסע בין לחנים

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2

כיכר השבת
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