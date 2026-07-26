כמנהגו של אביו האדמו"ר בעל ה'תורת מרדכי' מויז'ניץ מונסי זיע"א, ערך האדמו"ר מויז'ניץ מונטריאול במוצאי צום תשעה באב סיום מסכת בביהמ"ד של חסידי בעלזא בשכונת קוט סנט לוק בקנדה, שם הוא שוהה בימים אלו למנוחה (חסידים)
כלל הבחורים המבוגרים מחצר הקודש בעלזא התכנסו במוצאי שבת האחרון (חזון) למסיבת 'מלווה מלכה' מרגש • בנו של האדמו"ר, הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, נשא דברי חיזוק בפניהם, וחשף את מעורבות הקודש של אביו האדמו"ר מבעלזא בכל הפעילות בארגון • הבדחן מחו"ל הרב יונתן שווארץ הנעים בחרוזים נפלאים • בסיום הסעודה עברו הבחורים להתברך • צפו בתיעוד (חסידים)
חסידי בעלזא שהשתקעו לאחרונה בשכונת 'מתחם הסופרים' החדשה, שבצפון בעיר בני ברק, חגגו את חנוכת הבית לשטיבל החסידי בשכונה | במעמד המרומם השתתפו דייני ורבני החסידות בעיר, לצד ראש העיר חנוך זייברט, סגנו יהושע מנדל ונציג בעלזא בעירייה אהרן אלבוים | את המעמד פיארו בהופעתם הגאון רבי יחזקאל דרמברדיקר, רב קהילות החסידים בשכונה, והאדמו"ר ממיאלען – האדמו"ר החסידי היחיד המתגורר במתחם, שאף נשא אמרות קודש ובירך את הקהילה החדשה (חסידים)
מדובר בהבעת אמון של אחת הקהילות הגדולות אשר חתמה ברובע מערבא בקריית גת | המהלך צפוי להעניק תנופה משמעותית להתפתחות הקהילה החרדית במקום ולחזק את מעמדו של הרובע החדש כיעד הדיור המרכזי של הציבור החרדי בשנים הקרובות (נדל"ן)
מבצע חובק עולם: לאחר התאונה המחרידה במולדובה שבה נקטף בדמי ימיו הרב עקיבא ראנד ז"ל, פתחו הרשויות המקומיות במסכת ביורוקרטית אכזרית תחת חשד לקונספירציה | 'כיכר השבת' בחשיפה מלאה: מהתערבותו האישית של יו"ר סיעת מחזיקי הדת, הרב אליקים שטארק, ועד ללחץ הטרנס-אטלנטי של שלושת השגרירים, האולטימטום המורט והשמירה על הגופה ברגע האחרון | שרשרת הניסים שליוותה את כבוד המת עד להלוויה הכואבת (חרדים)
עד כאן! אין דרך בלי דרך התורה: היום בשעה 16:00 תפרוץ מחאת הענק של אלפי בעלי הרכבים מכל החוגים והעדות, שיזרימו שיירות ענק מ-19 מוקדים ברחבי הארץ אל עבר שערי הכלא הצבאי - כלא 10 • האזינו להודעות מהקווים הפנימיים של חצרות הקודש, מבעלזא וויז'ניץ ועד צאנז וטשערנוביל – הפקודה הרשמית שיצאה לחסידים • ומי חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס שהכריז בקולו: "זה מצוין, זו חובה"? | כל הפרטים על הדרמה (חרדים, בארץ)
שעות לפני שבת הרחוב החרדי כמעט בער, אבל הבוקר הכל השתנה: מאחורי הקלעים של המעצר שהסעיר את הציבור החרדי והקפיץ את העסקנים • למה איים בכיר בחסידות כי "דני לוי ירד מהפסים", מה גרם למערך ההפגנות להיכנס לכוננות, ואיך הכל הסתיים הבוקר כשהאברך צעד מרצונו החופשי לתוך לשכת הגיוס? • כל הפרטים (חרדים)
דרמה בערב שבת: תלמידי ישיבת 'מעלות התורה' נעצרו בכביש 6 והועברו לכלא צבאי, במקביל למעצר בחור חב"די בלשכת הגיוס. בני המשפחות זועקים על מניעת קשר עם יקיריהם, בעוד במוקדים שונים נערכים להפגנות מחאה סוערות | בחצר חסידות בעלז הודיעו על כינוס חירום במוצ"ש והאברך שנעצר בקרית גת שוחרר (חרדים)
בית המשפט גזר חמש שנות מאסר על בן 36, שניהל לאורך חודשים מסע טרור והטרדות אנטישמיות ממוקדות נגד תושבים יהודים בסביבת בית המדרש הגדול של חסידות בעלזא בשכונת סטמפורד היל | הנאשם הורשע בשמונה עבירות שונות, בהן איומי רצח ישירים על מנהל בית המדרש ובני משפחתו (חרדים בעולם, משפט)
אדמו"רים, רבנים, ראשי ישיבות ואישי ציבור השתתפו אמש (חמישי) בשמחת בר המצווה לבנו של המשנה לראש העיר בני ברק אהרן אלבוים - המוכר גם מצד משפחתו לה יש ארגון המקדם עלייה להר הבית • צפו בגלריה של הצלם יוסי רוזנבוים (חרדים)
בהתאם להנחיות פיקוד העורף, חגגו הבוקר תלמידי תלמוד תורה בעלזא בבני ברק את מסיבת הפורים בין כותלי המרחב המוגן | התלמידים, שהתחפשו כמיטב המסורת, לא נתנו למצב להשבית את השמחה והכתירו את אחד מחבריהם ל"פורים רב" | ה"רב" הנבחר התקבל בשירה וריקודים עם הגעתו לבניין הת"ת, ובהמשך הסבו התלמידים לטיש חגיגית ברוב חדווה וטוב לבב (חרדים)
הכנה דרבה לקראת שבת זכור: חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן יגיע להיכל בית המדרש המרכזי של חסידות בעלזא בירושלים, שעה קצרה לפני כניסת השבת, למסור שיעור עיוני ושיחת חיזוק לאלפי בחורי החסידות | השיעור יעסוק בסוגיה המפורסמת ב'תקפו כהן' | ראשי הישיבות של בעלזא ישתתפו במעמד (חסידים - עולם הישיבות)
לאחר שדווח כי האדמו"ר מבעלזא והאדמו"ר מקרלין השתתפו בניסוח הכללים שנכנסו לפקודות מטכ"ל, בחסידות בעלזא מגיבים בגיחוך ומבהירים כי לאדמו"ר או לאנשיו לא היה קשר לסוגיה מעולם | בחסידות הוסיפו כי בניגוד לכל כללי האתיקה והעיתונות הכתבים שפרסמו את הדברים לא פנו לאף גורם בחסידות לקבלת תגובה (חרדים)
מצבו הקשה של חבר המועצת: כל הפרטים על עצרות התפילה ברחבי הארץ | הפסיקה הדרמטית של בית הדין וההשלכות על חוק הגיוס | כך ישיבת "יסודות" בת"א ציינה את היארצייט לתלמיד הישיבה | סוף עצוב לחיפושים: אותרה גופתו של משה לודמיר ז"ל | "נפטר במיתת נשיקה": מודיעין עילית באבל על פטירתו של הרב חיים אילוז זצ"ל | ראש הקיבוץ שידך - ורה"י בחר את תלמידו לחתן - כל הפרטים מהשידוך שמסעיר את גאון יעקב (מעייריב)
סערה מאחורי הקלעים באגודת ישראל: לאחר ויכוחים פנימיים וניסיון של חסידות בעלז למנוע החלטה חדשה - הוחלט לשלוף את 'הנשק יום הדין' • נוסח תשע"ט חוזר לשולחן: "בלי סנקציות ובלי יעדים - נתנגד בכל תוקף" • צפו בנוסח המלא והדרמטי כפי שמופיע ב'המודיע' (חרדים)
לאחר הפרסום על המינוי של ישראל אייכלר לסגן שר התקשורת והצטרפותו חזרה לקואליציה, נגד העמדה של חסידות גור. איש התקשורת ינון מגל 'הסתלבט' על מי שנחשב לאיש החזק באגודת ישראל - מוטי בבצ'יק, שמיהר להגיב לו (חדשות חרדים)
בתלמוד תורה 'מחזיקי הדת' דחסידי בעלזא בנוף הגליל, ציינו השבוע בהתרגשות את מעמד 'מסיבת החומש' לילדי חמד מכיתה א' | את שולחן הכבוד פיאר בנוכחותו האדמו"ר מלעלוב ירושלים, שהגיע להשתתף בשמחת נכדו, חתן החומש אלימלך בידרמן ני"ו, הנמנה על תלמידי הת"ת | צפו בתיעוד (חרדים)
במוזיקה החרדית פסוקים ומאמרי חז"ל הופכים למקור לעולם שלם של לחנים, המביעים רגשות משלהם - ומושרים במגוון מצבים רחב, בהתאמה לסגנון האירוע | אלו הם הקטעים שהפכו לעמודי התווך של הז'אנר – והסיפור המוזיקלי שמאחוריהם (חרדים)