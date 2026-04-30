אחד מנתיבי המסחר החשובים באירופה הולך ונעשה רדוד מיום ליום. עכשיו מזהירות חברות הספנות בגרמניה כי אם מפלס הריין ימשיך לרדת, יגיע רגע שבו ספינות פשוט לא יוכלו לעבור בנקודה קריטית אחת - ובפועל הנהר יהפוך לשני נתיבי שיט נפרדים (בעולם)
סכסוך משפחתי על גישה לנקודת מים במזרח צ'אד הידרדר למרחץ דמים קטלני שגבה את חייהם של עשרות בני אדם | כוחות צבא נשלחו לאזור וואדי פירה בניסיון להשיב את הסדר לאחר הטרגדיה המזעזעת שזעזעה את המדינה (חדשות בעולם)
עצים המור באתיופיה, העצים שמפיקים את אחד מחומרי הגלם היוקרתיים בעולם הבישום, נמצאים תחת איום מתמשך בשל שנות בצורת ושיטפונות קטלניים | החוקרים מזהירים: אם לא יינקטו צעדים לשיקום ולמסחר הוגן, גם עצי המור הבוגרים עלולים להיעלם - יחד עם פרנסתם של אלפי משפחות במזרח אתיופיה (בעולם)
חוקרים מצאו כי דגימות של פרח ה־Mimulus cardinalis ("קופידון ארגמני") פיתחו מנגנוני הסתגלות גנטיים מהירים שאפשרו להן לשרוד את הבצורת ההיסטורית שפגעה בקליפורניה בשנים 2012–2016 – מה שנחשב להוכחה הראשונה לתהליך "הצלה הישרדותית" בטבע, לאחר שנצפה עד כה רק במעבדה (בעולם)
אלפי שנים אחרי שאבותינו ירדו למצרים - בזמן הבצורת הקשה, האנושות מנסה "לפרוץ" את מנעול הגשם בעזרת מטוסים וכימיקלים • מהמיליארדים של סין, דרך תיאוריות הקונספירציה באיראן ועד להחלטה המפתיעה של ישראל • על מה אנחנו שולטים ומה מחוץ לתחום בשבילנו? (מגזין)
ויליאם קמקוומבה היה בן 14 בלבד כשבצורת קשה הכתה בכפרו במלאווי | בלי כסף, בלי ציוד ובלי לימודים מסודרים, הוא בנה טורבינת רוח מחלקי גרוטאות והצליח להאיר בתים, לשאוב מים ולהחזיר תקווה לקהילה שלמה | הסיפור הזה, שהפך לספר, להרצאות בינלאומיות ואף עובד לסרט על חייו, הוא עדות לכוח של דמיון והתמדה גם במצבים הכי קשים (פסיכולוגיה)
ראש חברת המים האזורית של טהרן התריע כי סכר אמיר כביר, המאגר המרכזי של הבירה, נמצא על סף ייבוש עם 8% בלבד מקיבולתו. לדבריו, זרימת המים לסכרים ירדה ב-43% בשל בצורת קיצונית וניהול כושל | מומחים מזהירים: מיליוני תושבים עלולים להיוותר ללא מים (בעולם)
נשיא איראן מסעוד פזשכיאן, הציג תמונת מצב
קשה של משבר המים במדינה, וקרא לכל מי שיכול להציע פתרון לעשות זאת בהקדם | לדבריו, "אנחנו עומדים בפני משבר מים חמור ובלתי נתפס, אם מישהו יודע פתרון-שיציג אותו, לצערי, אין לנו ברירה אלא לסגור את אספקת המים" (העולם הערבי)