בארגון השמאל הקיצוני חזרו על ההשוואה המקוממת בין נתניהו למנהיגי החמאס: "הקהילה הבינלאומית מעבירה לישראל מסר כי אינה יכולה להמשיך באותה דרך של אלימות, הרג וחורבן מבלי להידרש לתת את הדין על מעשיה - כך גם הבקשה לצווי המעצר נגד בכירים בחמאס על פשעי 7 באוקטובר, חשובים ומסמנים קו אדום נגד פגיעה באזרחים" (בארץ)
בכירי הממשל בישראל מואשמים לפי דבריו של קארים חאן בראיון ל-CNN, ב"הרעבה שיטתית, מניעת סיוע הומניטרי ופגיעה מכוונת באזרחים" | סיננואר, הניה ודף מואשמים בפשעי מלחמה כנגד אזרחים | בישראל המומים מההצהרה: "ביזיון בקנה מידה עולמי. אין גבול לצביעות" • הפרטים והתגובות בעולם ובישראל (בעולם)
בדיקת יוזמה לשלילת אזרחותו של מנכ"ל בצלם, הרגיזה את ח"כ יהודה גליק, שתהה: "למה לא פשוט עונש מוות בתלייה?". ערוץ 2 מדווח: ח"כ דוד ביטן מקדם הצעת חוק חדשה שתאסור על ישראלים לקרוא לסנקציות נגד ישראל בגופים בינלאומיים (חדשות)