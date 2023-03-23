עלית מקבוצת שטראוס ממשיכה להוביל את קטגוריית החטיפים המתוקים בישראל עם חזרתו של חטיף פרה קראנצ' שחור-לבן המוכר והאהוב למדפים, לצד השקה חדשה ומסקרנת – פרה קראנצ' בראוניז. שני החטיפים מצטרפים לחטיף פרה קראנצ הקלאסי ומציעים חוויית טעם מרגשת וחדשנית (חדשות האוכל)
אגדה אורבנית טוענת שמקור הבראוניז נעוץ בטבח ששכח להוסיף אבקת אפייה לעוגת השוקולד שיצר וטוב שכך, כי כולנו הרווחנו. בכל מקרה, אם אתם אוהבים את הבראוניז שלכם רכים ולעיסים במרכז ופריכים בקצוות, אז המתכון הזה הוא בשבילכם. ניתן להוסיף להם אגוזי מלך, פקאנים או שוקולד צ'יפס לקבלת טעם אקסטרה שוקולדי (מתכונים, אוכל)
הבראוניז הללו דביקים ומוזהבים הודות לציפוי האגוזי והקרמלי שעליהם, בדיוק כמו בפאי פקאן מסורתי. והשוס: הם מתחילים בתערובת מוכנה שנקנית בסופר. אין מה לומר, הכנת קינוח מעולם לא הייתה קלה ומרשימה כל כך בו זמנית (מתכונים, אוכל)
הבראוניז הביתיים האלו פשוט מעולים. למה? ובכן, זה ברור, בגלל היין. אבל בנוסף, יש בהם מעט חמאה (יחסית) ובמקום זאת, הרבה שוקולד שמשמש כשומן ונותן המון טעם "שוקולדי" - מה שהופך את הבראוניז לעשירים מאד (מתכונים, אוכל)
ולא, אתם לא עומדים לקבל עוגה דחוסה ומתוקה מדי, אלא ריבועים שוקולדיים פאדג'יים, נימוחים וסופר עשירים בטעם בזכות תוספת רכיבים כמו שמנת חמוצה ואבקת קקאו הולנדי. אם תרצו, תוכלו להוסיף לבראוניז גנאש שוקולד או להגיש אותם עם כדור גלידת וניל ורוטב קרמל או רוטב שוקולד (מתכונים, אוכל)
בראוניז ועוגת גבינה - שניהם קינוחים נהדרים בפני עצמם, אז כשמשלבים בין השניים, מקבלים בראוניז שוקולד וגבינה נהדרים, שראויה לפאר כל אירוע מיוחד (ואין אירוע מיוחד יותר מחג השבועות) ותמיד זוכים לביקורות נלהבות (מתכונים, אוכל)
בין הילדים המתרוצצים בבית, הניקיונות לפסח וההכנות לחג, קחו כמה דקות כדי להכין את הבראוניז המטורפים האלו שמכילים שלושה סוגי שוקולד. הם רכים ונימוחים, עם שכבה פריכה מעל ו"שפריץ" של שוקולד לבן נמס במרכז. אם אתם ממש יודעים לחיות, הגישו עם כדור גלידת וניל (מתכונים, אוכל)
ריבועים שוקולדיים במרקם סופר פאדג'י, נטולי קמח לגמרי, שאתם כל כך עומדים להכין שוב ושוב. מתכון לבראוניז ללא גלוטן ב-15 דקות עבודה שכל מה שנדרש מכם לעשות זה לערבב, ליצוק לתבנית ולשגר לתנור לאפייה קצרה. הכי טעים להגיש חם עם כדור גלידת וניל קרה וקרמל (מתכונים, אוכל)