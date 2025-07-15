אל תתנו לעונת ההדרים לחמוק לפני שתכינו את הגרניטה הצהבהבה הזו. אבל קודם, הנה, אנחנו מסבירים: גרניטה היא קינוח איטלקי פירותי שכפי שהבנתם, דומה מאד לברד. שימו לב: היא קלה להכנה בבית, בלי מכשירים ואביזרים מיוחדים ודורשת רק ארבעה מרכיבים. הגישו אותה כמנה אחרונה קלה ומרעננת בארוחת צהריים וכשיבוא הקיץ, החליפו את מיץ התפוזים באבטיח (מתכונים, אוכל)
רגע לפני שהסופה "אלפיס" תביא את השלג לירושלים, זה הזמן להיזכר ב"שלג" שירד על העיר בני ברק בשנת תשנ"ב. זה כמובן לא באמת היה שלג - אלא ברד כבד, אבל העיר נצבעה בלבן • צפו בתיעוד שצילם באותם ימים ליאור ג. (חדשות)