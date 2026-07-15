כיכר השבת

עוד כתבות על ברוקולי:

מהיר, טעים וקליל

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טעים ובריא

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הפסקנו להרתיח מים: 

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1

בריא יותר

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מה נאכל היום?

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מה נאכל היום?

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התוספת שתופסת

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לכבוד שבת

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2

מסע כשרות לאקוודור

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3

מה נאכל היום?

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התוספת שתופסת

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1

מה נאכל היום?

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1
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התוספת שתופסת

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1

מה אוכלים היום?

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סלט שהוא ארוחה

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ארוחה בסיר אחד

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מה אוכלים היום?

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1
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2

מה אוכלים היום?

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כיכר השבת
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