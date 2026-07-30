חמישה בני נוער נעצרו בברוקלין לאחר שנתפסו גולשים על גג רכבת תחתית באמצעות רחפנים משטרתיים | התיעוד מציג את מעקב הרחפן ואת שיחות הרדיו בין כוחות המשטרה בזמן המרדף ברחובות | המשטרה מזהירה מפני הסכנה ומדווחת על נערה שנפצעה קשה באירוע דומה יומיים לאחר מכן | (חדשות)
מכבסה שפעלה במשך עשרות שנים בציר החנויות המרכזי של קראון הייטס והחזיקה בתואר המפוקפק של "העסק היחיד שפתוח בשבת ברחוב קינגסטון", עוברת לבעלות חדשה וסוגרת את שעריה באופן סופי בימי שבת קודש | הבעלים החדשים, זוג מהגרים שאינם יהודים, החליטו על הצעד הדרמטי מתוך כבוד והערכה עמוקה לשכניהם החסידים ולאורח חייהם. בכך, הושלם היעד ההיסטורי של תושבי השכונה: מאה אחוזי שמירת שבת בבתי העסק לאורך שדרת הקניות המפורסמת ביותר בעולם החסידי (חרדים)
פרשה מזעזעת ומסמרת שיער מסעירה את שכונת קראון הייטס בברוקלין, לאחר שצוות ניקיון שהוזמן לדירת מגורים מקומית גילה שלד אנושי במצב ריקבון מתקדם, כשהוא מוסתר על הספה בסלון תחת הררי אשפה ובגדים ישנים. הדייר נעצר והואשם בהסתרת גופת שותפו לדירה, לאחר שאף ניסה למנוע פיזית מעובדי הניקיון להיכנס אל הנכס (בעולם)
מי התקפל? קרב הגרסאות על המו"מ בין ארה"ב לאיראן | מול אלפי המשתתפים: האדמו"ר התמוטט - וקם על רגליו | המאבק בתופעת הדרייברים: עצור ראשון במסגרת חקירה מקיפה | ראש הישיבה במסר חד לתלמידיו: אל תתנצלו (מעייריב)
חרדי חבר ארגון השומרים הותקף באלימות על רקע אנטישמי בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין כאשר צעד עם ילדיו | החשודה התגרתה בבני המשפחה, השמיעה קריאות נאצה קשות ובשלב מסוים תקפה את האבא פיזית | היא נעצרה במקום (חרדים בעולם)
נשיא ונצואלה ניקולס מדורו הגיע הלילה למתקן המעצר בברוקלין, ניו יורק, מחר הוא צפוי לעמוד לראשונה מול שופט אמריקני לאחר כתב האישום שהוגש נגדו | אם יורשע בכל סעיפי האישום, צפוי מדורו לעונש מאסר ממושך שיכול להגיע גם למאסר עולם | זה המסע שעבר הרודן מונצואלה עד שהגיע לניו יורק (בעולם)
מעמד קידוש שם שמיים אדיר ב'מארין פארק': שר האוצר הנבחר של ניו יורק, מרק לווין, הגיע כאורח כבוד להדלקת החנוכייה הגדולה בברוקלין • בעיצומם של ימים מאתגרים לעם היהודי, הופץ אור היהדות בפרהסיה • השליח הרב לוי הנדל העלה את הבכיר ל'טנק' להנחת תפילין מרגשת | צפו בתיעוד (חרדים)
כינוס יסוד מרגש לרשת כוללי יום שישי של 'באר התלמוד' |שילוב של אסון כבד ועוצמת נפש בלתי רגילה, שהגיע אלינו משכונת בורו פארק שבארה"ב | דרמה בברוקלין: אחרי מצוד שנמשך למעלה משבוע המחבל הסגיר את עצמו (מעייריב)
מסע מרתק ממעצר מנהלי באישור בגין ונידוי ממסדי מוחלט במליאה – דרך ההגנה שניתנה לו דווקא על ידי בג"ץ בראשות אהרן ברק ועד חדירתו לשיח הפוליטי בעוצמה • כעבור 35 שנים מהירצחו בידי מחבל, נחשף פער דרמטי בין הקיצוניות האידיאולוגית ו"דין שבעת העמים" - לבין הפיכתו לסמל סוחף שמוזכר בהערכה בפיהם של נבחרי ציבור (מגזין)
ברקע בחירתו של ממדאני לראשות העיר, תושבים בברוקלין זועמים על היעדר אכיפה משטרתית במסיבות מסוכנות ברחובות העיר | סרטון מסוף השבוע, שצולם בין השכונות החרדיות בורו פארק ופלטבוש, המחיש בין היתר את הסכנה (חרדים בעולם)
מושלת מדינת ניו יורק קתי הוקול הודיעה אמש כי היא תומכת במועמד האנטי-ישראלי זוהראן ממדאני, בהתמודדותו לראשות העיר ניו יורק | המהלך מגדיל עוד יותר את הסיכויים של ממדאני להיבחר, והחרדים מתפללים לנס (בעולם)