ספורט האקסטרים בברזיל הופך למלכודת מוות: תיעוד מחריד חושף את הרגע שבו קפיצת חבל השתבשה והותירה פצוע קשה תלוי בין שמיים לארץ | האירוע מגיע ימים ספורים לאחר טרגדיה קטלנית נוספת שזעזעה את המדינה (חדשות בעולם)
לאחר כמעט 200 שנות היעדרות מוחלטת, פרויקט השבה לטבע שאפתני מחזיר את הארה ירוקת-הכנף לנופי היער האטלנטי. הציפורים הללו, המכונות "הגננות של היער", הן המפתח לשיקום המערכת האקולוגית המושמדת – ומפיחות תקווה באחד מאזורי המגוון הביולוגי החשובים והמאוימים בעולם.
המסע לגיוס כספים למען עולם התורה שוב יצא למסע גיוס כספים והפעם בדרום אמריקה. גדולי הרבנים הגיעו לסאו פאולו שבברזיל ופתחו בשורת דינרים ומעמדי חיזוק בהשתתפות נגידי הקהילה וראשי מוסדות התורה • בהמשך ביקרו בישיבות ובתלמודי תורה בעיר ואף חתמו על תעודות הוקרה לתלמידים מסיימי מסכת קידושין | תיעוד וסיקור (חדשות חרדים)
דרמה של הרגע האחרון: מסע "קרן עולם התורה" שהיה מיועד להיות בראשות הגרמ"ה הירש ייצא לדרך במוצאי שבת כמתוכנן. אך הגרמ"ה יישאר בארץ בשל מצבה הרפואי של הרבנית | המסע ימריא בראשות הגר"י הלל, הגר"א סלים, הגרח"פ ברמן, הגר"מ קוטלר, הגר"ש גלאי והגר"י חברוני (עולם הישיבות)
מאות תלמידי הת"ת בברזיל קידמו בהתרגשות את פני הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני, גאב"ד 'כתר תורה', שהופיע לביקור הוד בקרבם • במהלך המעמד נשא הרב דברים חוצבי להבות נגד העיסוק ב"הבלי הרחוב", כשהוא מתמקד בנגע הקלפים והכדורגל, וביקש מהילדים להשליך את הקלפים למדורות ל"ג בעומר כסמל לביעור הרע • צפו בתיעוד המיוחד (חרדים)