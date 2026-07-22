בעקבות גל החיסולים של בכירי השלטון בתימן והאימה מחדירה מודיעינית ישראלית ואמריקאית, הנהגת החות'ים נוטשת את המשרדים, יורדת למחילות חשאיות, אוסרת שימוש מוחלט בטלפונים סלולריים ופותחת במסע ציד אגרסיבי אחר מרגלים החשודים בהעברת מידע (בעולם)
לוחמי החטיבה לביטחון פנים של משמר הגבול סגרו את נתיב בריחתו של רוכב אופנוע באכסאל, הפילו אותו לקרקע ועצרו אותו בתום מרדף | האירוע הסתיים כאשר החשוד הגיע למבוי סתום וניסה לבצע פניית פרסה כדי להמשיך בבריחתו, אך צוות אופנוענים חסם את דרכו | כך זה נראה (משטרה)
לאחר שבית המשפט הורה להוציא את התינוק מחזקתה, וברקע חשש מוחשי לחייו של התינוק, ברחה היולדת הצעירה, תושבת העיר העתיקה בירושלים, לשטחי יהודה ושומרון | היא נתפסה אמש ונעצרה, והתינוק נמצא במסתור בעיר יריחו (משטרה)
הכלא האימתני ביותר בארה"ב. האי הבודד במפרץ סן פרנסיסקו. שלושה אסירים שנעלמו אל תוך הלילה — ולא נמצאו מעולם. האם זו הייתה הבריחה המושלמת, או סופה הטרגי של הרפתקה נועזת? | הצטרפו למסע בעקבות התעלומה שממשיכה להדהד עד היום (מגזין כיכר)
שלושה ילדים קטנים יצאו למסע הרפתקאות בלתי צפוי: הם ברחו מגן הילדים שלהם בגבעתיים ושוטטו ברחובות העיר ללא השגחה, התושבים ניסו להבין מי הילדים שמשוטטים לבד?! | האירוע החריג מעלה את השאלה: האם גני הילדים שלנו בטוחים מספיק?! (בארץ)