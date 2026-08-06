אנדי ברנהאם, לשעבר ראש עיריית מנצ'סטר שנבחר לעמוד בראשות ממשלת בריטניה ניצל את יומו הראשון בתפקיד כדי לעמוד לצד חסרי הבית ונכנס לעבוד במטבח של מקלט לחסרי דיור | לדבריו, הוא "שמע את הציבור", והחליט לפעול כבר ביומו הראשון (בעולם)
המלך צ'ארלס השלישי ביקר לראשונה כריבון באי מן ונשא נאום היסטורי בפרלמנט | המלך נסע בחשמלית הסוסים הוותיקה בעולם של מפרץ דוגלס המציינת 150 שנה להקמתה | במהלך הביקור בירך המלך בשפה המקומית ואף התבדח עם הנוכחים על הגייתו (חדשות)
מנהיג מפלגת הימין המובילה בבריטניה נייג'ל פראג' הודיע היום על התפטרותו מהפרלמנט ברקע חקירות פליליות שנפתחו כנגדו | פראג' הודיע כי יתמודד בבחירות חוזרות על מקומו במחוז אותו הוא מייצג, כדי להוכיח את נאמנותו של העם למרות הסערה סביבו (חדשות, בעולם)
דו"ח מודיעיני מטלטל חושף את "צי הצללים" ששימש כבסיס שיגור לכטב"מים זעירים; במשך 18 חודשים ריגלו הכלים הרוסיים אחר מתקני הגרעין הרגישים של נאט"ו בבריטניה, צרפת והולנד, מבלי שאיש הצליח לעצור אותם (בעולם)
בריטניה, ארץ המהגרים הזרים של אירופה, נאלצה לבטל מבחני קבלה למשרד האוצר במתמטיקה בין היתר, משום שהנבחנים הראו חוסר יכולת לעמוד ברמה המתבקשת | "מי שרוצה לעבוד במשרד האוצר צריך לדעת מתמטיקה", הגיבו המבקרים (בעולם)