קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, לקראת שבת בין הזמנים: שחיה בבריכה בשבת - כל מה שצריכים לדעת הלכה למעשה • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
'כיכר השבת' בפרק הדרכה קריטי במיזם הלאומי "פרויקט 0" • משה מנס ירד אל קו החוף למפגש מציל חיים עם יהודה פרנקל ואנשי מגן דוד אדום • ניפוץ המיתוס המסוכן של לחיצות על הבטן, הדרך הנכונה לזהות חוסר נשימה ב-5 שניות, ואיך כל אחד מאיתנו יכול להפעיל דפיברילטור ולהציל חיים עוד לפני הגעת הניידת • "אל תפחדו, אתם הידיים והלב שמזרימים דם למוח!" • צפו (פרוייקט 0)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, בבריכה, בים ובמסלולים: האם מותר להתפלל ולברך בלי חולצה או עם מכנסיים קצרים? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, לקראת תשעת הימים ובעיצומו של הקיץ: רחצה בים או בבריכה, והאם מי שהלך לים לפני י"ז בתמוז יכול להקל יותר? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)