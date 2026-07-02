לאחר שבועות מורטי עצבים של אשפוז, חרדה ותפילות ברחבי העולם היהודי, שוחרר אתמול ראש ישיבת בריסק, הגאון רבי אברהם יהושע סולובייצ'יק מבית החולים • המקורבים מבהירים: ראש הישיבה עדיין חלש ולא ישוב למסור שיעורים בתקופה הקרובה • מחר עצרת תפילה בקבר רחל (חרדים)
שנתיים להקמת הישיבה הגדולה מכנובקא בעלזא בירושלים: הורי התלמידים וראשי המוסדות התכנסו לכנס יסוד מיוחד של "הוועד" | בהוראת האדמו"ר, צוות הרמי"ם מבוסס על תלמידי ישיבת בריסק שהצליחו להפוך את המקום לאחת הישיבות הלמדניות בזכות שילוב דרך הלימוד הבריסקאית | צפו בתיעוד מהכינוס (עולם הישיבות)
אמש (שלישי) נחגגה בעיה"ק ירושלים שמחת הבר מצוה לנכד ראש הישיבה הגאון ר' דוד פיינשטיין, חתן המצוות בן לחתנו הגאון ר' אריה לייב הלטוסקי, מראשי ישיבת 'נייפעסט' | כנהוג בבית בריסק אמר חתן המצוות את הדרשה - פשעטיל במשך 5 פעמים, כשהקהל אינו עוצר את החתן בשירה באמצע דרשתו (חרדים)
הרב משולם דוד הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, מראשי ישיבת בריסק בירושלים, היה דמות תורנית משפיעה שהעמיד תלמידים הרבה | כיכר השבת עם שורות קצרות לזכרו של ממשיך שושלת הזהב לבית בריסק בכל פרטיה ודקדוקיה | להגדיל תורה ולהאדירה (יהדות ואקטואליה)
משנתו של הרב סולובייצ'יק ארוכה ורחבה מני ים והמקוריות והעמקה מבית אבותיו צצה מכל קטע ושורה וכך גם 'בהיכל התפילה’ | התפילה היא אחיזה של חבל בשני קצותיו, מחד שורש האדם ומאידך כיצד יתמלא חוצפה בגשתו אל הקודש לבקש על צרכיו | תפילות אבות תיקנום (יהדות)
שנה בלי ראש הישיבה והשיר המרגש לזכרו | אבל בגור: אלמנת ה'פני מנחם' נפטרה - סיקור חייה ודרכה האחרונה | צו המניעה מבג"ץ לבחירות לרבנות הראשית | כינוס בחורי הישיבות התימנים בראשות גדולי הדור מהעדה | הנס הרפואי שהתחתן והגיע להודות לראשל"צ (מעייריב)
ראש ישיבת בריסק הגאון רבי אברהם יהושע סולוביצ'יק, הידוע בכך שמשמיע את דעתו בלי פחד מאיש, פתח במתקפה חריפה נגד חוק הגיוס המתגבש | על הנציגים החרדים: כמה 'דרייערס' מתפשרים עם רה"מ, עושים הסכם ואומרים: "שום בן ישיבה לא יילך לצבא", אני מבין שהפשט הוא כך, יעשו אותו "אויס ישיבה בחור" | על ראשי הישיבות: מוכנים למכור הכל בשביל תקציב וכסף למעונות | על נתניהו: הוא מופקר, הלוואי שיפול, הוא גרם לכל השפיכות דמים ועוד... האזינו להקלטה (חרדים)
בערב החג הובהל הגאון רבי אשר הלוי סולובייצ'יק לבית החולים, לאחר שהתמוטט בביתו בירושלים. בבית החולים ניסו להילחם על חייו, אך למגינת לב בני המשפחה ותלמידיו הרבים, הוא השיב הבוקר את נשמתו ליוצרה | מסע הלוויה יצא היום מישיבת בריסק (בד"ה)
מדוע אשתו של 'הרב מבריסק' - מרן הגרי"ז סולובייצ'יק זצ"ל, לא ברחה מהעיר בריסק בזמן השואה ביחד עם בעלה?! • שמונים שנים לעלותה של העיר בריסק בלהבות ורציחתם של תושבי העיר, הרב שמעון יוסף מלר, תלמידם ומקורבם של בני מרן הגרי"ז, בדברים ברורים וחריפים • להוציא מלבם של טועים (חרדים)
כשסיימו את מסכת ברכות בבית הכנסת "מוריה" במנהטן, נשא הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, נכדו של מרן הגר"ח מבריסק זצ"ל, את דרשת ההדרן בה החדיר בלבן של היהלומנים את אש אהבת התורה הליטאית במלוא הדרה • הקלטה נדירה (עולם הישיבות)