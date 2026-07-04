כיכר השבת

עוד כתבות על ברית:

אוהב או אויב | ויכוח השקפתי מעמיק

||
157

שלושה דורות של תלמידים

||
3

שמחה ועצב משמשים בעירבוביה

||
5

דווקא במילים מסוימות

||
7

זו מהות היום

|

מי היה סנדק, ומי כובד בברכות?

||
4

זימרו ניגוני סקולען 

|

אירוע נדיר בבורו פארק

||
32

תיעוד מהאירוע

||
25

אחר חצות היום

|

בברית יחד

||
8

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר