הוא נראה כמו אח, מדבר בשפה תורנית למדנית, ושילם את המחיר הכבד מכל כשהקריב את בנו למען כלל ישראל. דווקא בגלל זה, יש מי שרואה בו איום אמיתי | בראיון נוקב, הרב תמיר גרנות חושף את הפגישות החשאיות עם גדולי ישראל, מסביר למה העולם החרדי סובל מ"חרדה מובהקת", ולא מהסס לשים מראה מול שתי החברות – החרדית והדתית-לאומית
ראש הישיבה ומז'קני מנהיגי הציבור החרדי, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, שימש כסנדק בברית לנין שכל הסבות תלמידים שלו | הברית הייתה לנינם של הגאון רבי אברהם יצחק קוק ראש ישיבת מאור התלמוד, הגאון רבי זאב כאהן מראשי ישיבת מאור התלמוד, הגאון רבי צבי רוטברג ראש ישיבת בית מאיר, הגאון רבי ישראל אדלשטיין מראשי ישיבת בית מדרש עליון והגאון רבי יעקב כאהן מר"י מאור התלמוד | תיעוד משמחת הברית (חדשות חרדים)
ברית נישואין - קשר תמידי שאינו קשור לרמת האהבה העכשווית, לשכל או לרגש העכשווי, ברית היא התחייבות: 'למעלה מטעם ודעת', ולכן: שום קלקול - לא מפר את קשרי הברית, אלא נותן: אפשרות לתקן | ורד וסנר במאמר מיוחד לתשעה באב (חסידים)
מזל טוב: השחקן שלומי יפרח ורעייתו טליה חגגו בסוף השבוע ברית לבנם הבכור - ויקרא שמו בישראל: לביא. בסנדקאות כובד: מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל. בברכות כובד: הרב המזמר דודו דרעי. באירוע השתתפו בכירי תעשיית המוזיקה המזרחית ושחקנים • צפו
בהיכל ביהמ"ד סקולען בבני ברק, נערכה הבוקר (שני) שמחת הברית לנכד האדמו"ר מסקולען ירושלים, ונין להגה"צ רבי מנחם ארנסטר ראש ישיבת ויז'ניץ | האדמו"ר מויז'ניץ כובד בסנדקאות, ואחר הברית ערך טיש לחיים במקום | צפו בתיעוד (חסידים)
סיפור מעניין אירע בשבת האחרונה בביהמ"ד קאסען בבורו פארק - אברך חסידי עלה לתורה ונתן שם לבתו הנולדה לו למזל טוב, במהלך הקידוש אחר התפילה נודע לאברך שבכלל נולד לו 'בן' | כל הפרטים כאן בפרסום ראשון ב'כיכר השבת' (חרדים)
רבנים, אישי ציבור, אנשי עסקים וידוענים, השתתפו הצהריים (ראשון) בשמחת הברית לבנו של שמעון ברדי, יד ימינו של מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר' שכובד בסנדקאות | ויקרא שמו בישראל: אריאל • צפו בתיעוד מהאירוע (ברנז'ה)
מאות תושבי רמה ה' בבית שמש התרגשו היום (שישי) לקדם את פני חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי זילברשטיין, רב שכונת 'רמת אלחנן' בבני ברק, אשר הופיע בהדרו בעיר לשמש בסנדק בברית לנינו, נכד לבנו הגאון רבי אריה זילברשטיין רב שכונת 'גבעת זאב החדשה' | הרב מסר שיעור במקום, ומאות ילדי השכונה נדחפו לקבל ברכתו (חרדים)
בניגוד למנהגם של חסידים ללבוש את בגדי השבת והחג בשמחות המתקיימות במעונו של האדמו"ר - בחסידות צאנז המעטירה בנתניה הוחלט כי החסידים ישתתפו מחר (שני) בשמחת הברית לנין האדמו"ר בבגדי חול כדי למנוע ביטול תורה והפסקות בלימוד (חרדים)