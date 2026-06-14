בנט שיגר ברכה חמה לנשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ לרגל יום הולדתו ה-80 ומנה את שורה של הצעדים ההיסטוריים שהוביל טראמפ לטובת מדינת ישראל, בהם העברת השגרירות לירושלים וההכרה בריבונות ברמת הגולן, תוך שהוא מדגיש את עמידתה של ישראל לצדו. עם זאת, בנט בחר שלא להתייחס בברכתו לסוגיית ההסכם מול איראן או למהלכים המדיניים המורכבים הקשורים בה (אנשים)
הזמר איתי לוי, המקורב לדת ולמסורת היהודית, הגיע לברכה והתייעצות אצל הגאון הרב שלמה יהודה בארי 'הינוקא' שבירך אותו ואת אמו החולה: "תמשיך לעשות חיל ולהאיר את אור השם", בנוסף הרב בירך את אמו של לוי • צפו (ברנז'ה)
כבוד לתורה בבירה: שיירת רכבים מאובטחת עצרה היום בפתח הרבנות הראשית, כאשר בתוכה ראש ממשלת אלבניה שהגיע למשימה מיוחדת. מה גרם למנהיג לבקש פגישה אישית עם הראשון לציון הגר"ד יוסף, ואיזו הבטחה נשמעה בין כותלי הלשכה? • הפרטים על הברכה הנדירה (מדיני)
מתי יש לברך את ברכת המצוות? מה החריגים לכלל, ומדוע הוחרגו מצוות אלו? כמו כן נעסוק במחלוקת הראשונים, האם בדיעבד אפשר לברך לאחר עשיית המצווה, או שלאחר שאדם קיים כבר את המצווה ללא ברכה לפניה, הפסיד את האפשרות לברך (פרשת השבוע)
בין מאות הפוקדים את מעונו של הרבי מצאנז, חייל שנפצע אנושות בקרב בעזה הגיע לחדר הרבי, כשהוא על כיסא גלגלים, מלווה באביו | החייל שרד נס: מחבל ירה עליו צרור של 9 כדורים; 5 פצעו אותו אנוש, והשאר נבלמו. ברגעיו האחרונים, צעק "שמע ישראל" ואז איבד הכרתו. לאחר שלושה חודשים בהם היה מונשם ומורדם - חזר לחיים | הרבי בירך אותו בחום תוך שהוא מדגיש כי "הרפואה מוכנה לפני המכה" | החייל נשאר להתפלל מנחה עם הרבי, כשלפני כן התוועד עם בחורי החסידות | צפו בתיעוד המרגש (חסידים)
בערב החג, הפוליטיקאים משגרים ברכות חמות לעם ישראל, בתקווה ובברכה לשנה טובה יותר | כך ראש הממשלה בנימין נתניהו שיתף ברכה לרגל ראש השנה וכתב: "בשנה החדשה אנחנו נמשיך לפעול יחד כדי להבטיח את ביטחוננו" | השר קרעי בירך "שהשנה הזו ת׳היה ש׳נת פ׳דות ו׳תקומה - פדיון שבויים ותקומת ישראל, שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה" (אקטואליה)
"סבא לא היה בודק את הספרים", כך חושף הרב יעקב סיני על מנהגו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל | למה מצד ההלכה לא חייבים לבדוק את הספות ואת הרכב? | איך יתכן שמצד ההלכה וופלה שלא מכרנו ולא ביטלנו - יהיה מותר לאכול אותו גם אחרי החג? | 'עבדים היינו', שחלילה לא יהיה גם 'עבדים נשארנו' | ראיון חובה לכל בית (דבר ראשון)
המקובל הגאון רבי גמליאל הכהן רבינוביץ', בשאלה מהדהדת והסבר מתוק מדוע אנחנו לא מברכים את הברכה "שלא עשני בהמה" כפי שמברכים "שלא עשני גוי" - התירוץ הוא ש"מותר האדם מהבהמה אין - אדם שלא יעבוד על עצמו להתנתק מהגשמיות נשאר בהמה" | את דבריו המרגשים סיים המקובל הצדיק: "שנה טובה ומתוקה, תצליחו, אני אוהב אתכם"| צפו (יהדות)