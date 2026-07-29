באירוע יוצא דופן בקמפוס היהודי הגדול בברלין, הציג הרב יהודה טייכטל, את תוכניות הבנייה של בית הכנסת החדש לנציגי הממשל ואנשי העסקים | גולת הכותרת: סיור תלת-ממדי וירטואלי באולם התפילה העתידי, שהותיר את המשתתפים נפעמים: "זהו סמל מובהק לפריחת החיים היהודיים בגרמניה" (יהדות, בעולם)
בטקס חגיגי במעמד מנכ"ל חברת "באייר", בכירים בתעשיית הבריאות ורב הקהילה היהודית בברלין הרב יהודה טייכטל, נחנך בקמפוס אגף מעבדות מתקדם ויוצא דופן. במטרה לתקן עוול היסטורי מימי מלחמת העולם השנייה, הוחלט במשותף כי המתחם ייקרא על שמו של מדען יהודי בעל שיעור קומה שעבד בחברה ו"נמחק" מההיסטוריה (יהדות, בעולם)
בעתה בלב גרמניה: משגיח בבית חב"ד בברלין, הותקף לעיני ילדיו הקטנים על ידי תוקף ממוצא ערבי, בעת שחזרו מתפילת השבת. התוקף הטיח בו עלבונות, תקף אותו פיזית ואף ירק על הילדים. אזרח ישראלי שהיה עד ראייה למתרחש הפגין תושייה יוצאת דופן, הסתער על התוקף והחזיק אותו בגופו עד להגעת כוחות המשטרה (חרדים, בעולם)
שרון אבק גדל בברלין, נחת בגיל 12 בקריית ים בלי לדעת עברית, נסחף לעולם של אלימות רחוב ומשחקי כבוד, קיבל תעודת עיוור בגיל 19, נלחם בבדידות של גירושים בעולם הישיבות – ובכל תחנה בדרך היה צריך להחליט מחדש מי הוא. בראיון חשוף ונדיר הוא מספר לאלי גוטהלף על הכנופיות, על האברך ששינה את חייו בשאלה אחת, על גרוש שנלחם להישאר בן תורה גם ברגעים הקשים ביותר, ועל המשפט שנולד מתוך החושך: ״הפחדים מהכאב יותר כואבים מהכאב עצמו״. צפו
שוטרים גרמנים שלפו אקדחים לעבר פעילי שלום שחסמו את הכניסה למפעל הנשק במטרה לעצור את פס הייצור המיועד לישראל| המתיחות הגוברת סביב הכוונות לייצר במקום תחמושת שתשמש את צה"ל בלחימה בעזה ובלבנון כבר בשבועות הקרובים (חדשות בעולם)
ביקור היסטורי של הקנצלר פרידריך מרץ, נשיאת הבונדסטאג, שרים ומושלי מחוזות נערך כעת בקמפוס בית חב"ד בעיר, בעקבות גל אנטישמיות חריג באחרונה בעיר הבירה הגרמנית. הקנצלר הגרמני: "אנחנו עומדים חזק לצד הקהילות היהודיות בגרמניה” (יהדות בעולם)
מסעדת "גילה וננסי" של השף אייל שני בברלין נסגרת לצמיתות בעקבות לחץ כבד של ארגונים פרו-פלסטיניים. המסעדה, שנפתחה תחת אבטחה כבדה לאחר קמפיין דה-לגיטימציה ושיבושים חוזרים, לא עמדה במחאות המתמשכות שהובילו כעת להחלטה על סגירה סופית (בעולם)
מתיאס דופנר, מבכירי עולם המדיה הגרמני ומי שנחשב לתומך מובהק של העם היהודי, קיבל מצה שמורה מהרב החרדי | השניים שוחחו על חשיבות הפצת אור ועמידה חיובית בחיים האישיים והקהילתיים, ועל ההכרה בניסים היומיומיים - ברקע המלחמה באיראן (יהדות, בעולם)
דרמה בגרמניה: חבר חמאס נעצר בנמל התעופה בברלין עם נחיתתו מביירות. חקירת התביעה חושפת תשתית טרור שתכננה פיגועי ירי והתנקשויות נגד מוסדות יהודיים וישראליים ביבשת. במבצע נתפסו מאות כדורי תחמושת שיועדו להוצאה לפועל של תוכנית הדמים (בעולם)
דרמה דיפלומטית בברלין: שר החוץ הגרמני הכריז על הנספח הרוסי כ"אישיות בלתי רצויה" וגירש אותו מהמדינה. החשיפה ב"דר שפיגל" קושרת את הדיפלומט לרשת ריגול מסועפת שחדרה עמוק לצבא הגרמני וגנבה סודות על הסיוע לאוקראינה. מוסקבה: "פרובוקציה מגוחכת" (בעולם)
גרמניה הודיעה היום כי חשפה את הגורם שעומד מאחורי המתקפה על רשת החשמל של ברלין וסביבתה ביום שבת | נכון ליום ראשון בערב, אלפי גרמנים עדיין נותרו ללא חשמל, כאשר הטמפרטורות בעיר יורדות אל מתחת לאפס (בעולם)