דרמה בשמיים: טיסה של חברת התעופה סרי לנקן איירליינס מקולומבו לסידני נפגעה בסוף השבוע מברק בעת ההמראה מקולומבו, וגרמה נזק למנוע השמאלי שלה | מטוס האיירבוס A330-243 חזר לשדה התעופה לאחר התקרית | חברת התעופה אישרה כי המטוס נחת בשלום עם 207 נוסעים ו-16 אנשי צוות על הסיפון שעה לאחר מכן | צפו בתיעוד (תעופה)
כתמי שמן, קפה, יין ואפילו חלודה - לא חייבים להרוס את המראה האלגנטי של השיש במטבח או באמבטיה | בעזרת שיטות פשוטות, חומרים זמינים בבית והקפדה על תחזוקה נכונה, אפשר להחזיר לשיש את הברק המקורי ולשמור עליו נקי ומוגן לאורך שנים - כאילו רק עכשיו הורכב (בית)
שני מקרים שונים, באוויר ובקרקע, שאירעו במהלך השבוע האחרון בארה"ב, חושפים שוב את עוצמת החסד היהודי ללא שום מטרה | הצלת פצועה גויה ונסיעה עם זוג גויים – והתגובות בעולם: "כך נראית יהדות" | בזמן שראשי המדינה בארץ מזלזלים בלומדי התורה, בעולם כולו מעריצים ומהללים את העם הנבחר | הסיפורים המלאים (חדשות חרדים)
לילה סוער, ברק חותך את השמיים, ופתאום – לא רק שהחיים ניצלים בנס, אלא שהמוח מתחיל לתפקד כמו מחשב-על | נשמע כמו סצנה מסרט מדע בדיוני? לא בדיוק- בעולם האמיתי קיימים דיווחים נדירים אך מסקרנים על אנשים שעברו פגיעות חשמליות, כולל ברק, והראו שינויים קוגניטיביים יוצאי דופן | התופעה הזו, המכונה "תסמונת סוואנט נרכשת", מעוררת עניין עצום בקרב מדענים, שחוקרים את ההשפעה של חשמל על המוח האנושי | האם באמת אפשר להפוך לחכמים יותר בעקבות חשמל? בואו נצלול לעולם שבו המדע והדמיון מתנגשים (טכנולוגיה)
ישראל מתמודדת בימים אלו עם לחימה ברצועת עזה וצפויה להיכנס באופן יבשתי לרצועה כבר בימים הקרובים - אם לא תהיינה הפתעות | צה"ל נחשב לאחד הצבאות החזקים בעולם, ובטח במזרח התיכון, כאשר חיל האוויר שלו נחשב לטוב ביותר ב"שכונה" ונמצא במקומות הראשונים במדד העולמי | כמה דברים שלא ידעתם על צבא ההגנה לישראל ומהי ה"מכה השניה" (מעניין)
החל משעות הערב אמש, גשם חזק מלווה בברקים ורעמים ירד ברוב חלקי הארץ. תיעוד: סופת ברקים חזקה במפרץ אילת • התחזית להמשך: הגשם ימשיך לרדת לפרקים גם בשבת קודש ובתחילת השבוע הקרוב • מוכנים עם המטריות והמעילים? (בארץ)