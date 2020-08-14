בברקאי מגדלים
תלמידים לחיי תורה ואמונה עשירים,
לרכישת מקצוע ופרנסה
בכבוד,
לשרות משמעותי ולהעצמה
אישית וחברתית • אם עדיין לא סגרתם
ישיבה לילד שלכם,
כדאי שתדברו איתנו
ותגיעו לפגישת הכרות • בלי פשרות ולפרוץ
קדימה;
ישיבת ברקאי
הבן שלכם עדיין לא סגר ישיבה? ב'ברקאי', בליווי ובתמיכת הרב אויערבאך, ממזגים לימודי קודש מעמיקים, הכשרה מקצועית מלאה, צוות חינוכי מובחר וקמפוס מרהיב בלב הטבע, שיפתחו לבנכם מרחבים חדשים. אל תסגרו לפני שתכירו (חרדים, ישיבות)
ישיבה חרדית למהדרין, לימודי מקצוע בתחומים נדרשים, קמפוס יפהפה עם חברים מצוינים וצוות שמלווה כל תלמיד היום ובעתיד - זה סוד ההצלחה של מאות בוגרי בית המדרש ברקאי. ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה בעיצומה (חרדים, ישיבות).
שואפים לגדל את בנכם להיות עובד ה' אמיתי, עובד על מידותיו, ועובד בתפקיד מכובד? ברקאי מציע לימודי קודש ברמה גבוהה, בניית האישיות באווירה חמה, ובמקביל השלמת בחינות וקבלת תעודת הנדסאי מבוקשת. בואו להכיר! (עולם הישיבות)