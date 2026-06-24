מאות בחורי סאטמר התכנסו לשבת התאחדות במחנה 'דברי יואל' בהרי הקאנטרי • ערב שבת נפתח במעמד נרגש של לימוד הש"ס, כשהאדמו"ר בעצמו התיישב להגות בתורה יחד עם תלמידיו • במוצאי השבת נרשם רגע מרגש בהבדלה, כשהרבי בירך על כלי הבשמים העתיק שנפל בחלקו בגורל חלוקת הירושה של משפחת המלוכה • הגה"צ אב"ד סיגעט נשא את משא הקודש לפני תלמידי הישיבות בערב שבת | סיקור ומראות הוד (חסידים)
עצים המור באתיופיה, העצים שמפיקים את אחד מחומרי הגלם היוקרתיים בעולם הבישום, נמצאים תחת איום מתמשך בשל שנות בצורת ושיטפונות קטלניים | החוקרים מזהירים: אם לא יינקטו צעדים לשיקום ולמסחר הוגן, גם עצי המור הבוגרים עלולים להיעלם - יחד עם פרנסתם של אלפי משפחות במזרח אתיופיה (בעולם)
מן הבשמים המצריים העתיקים והקללה על גילוי הליך הכנת שמן האפרסמון בעין גדי, דרך המעבדות של טאפוטי וגראס לבישום כפפות העור, ועד למעבדת הכימיה המודרנית - מסע היסטורי-מדעי שמפרק את היוקרה לגורמים ומראה כיצד נדירות, זמן ועבודה אנושית הופכים ריח לסטטוס, לזיכרון ותעשייה המגלגלת מיליארדים (כיכיר מגזין)
בלשי היחידה ללוחמה בפשיעה במחוז מרכז עצרו לפנות בוקר 2 חשודים - תושבי מזרח ירושלים, בחשד שגנבו ביחד עם 4 חשודים נוספים לאור יום ומול אזרחים תמימים, בשמים מרשתות פארם ברחבי הארץ בשווי כולל של כחצי מיליון שקלים | צפו (משטרה)
מסע מרתק לעולם הבשמים: מהרכיבים הסודיים ועד שיטות היישום הנכונות, כל מה שרציתם לדעת על האמנות העתיקה של יצירת ניחוחות | איך לבחור את הבושם המתאים לכם | מהו ההבדל בין או דה פרפיום לאו דה טואלט | ולמה חשוב להמתין לפני שקונים (סטייל ואופנה)
ההבדל בין או דה טואלט לאו דה פרפיום קשור לכמות ריכוז הריח שיש בבושם. הריכוז ישפיע על משך הזמן שהמוצר יחזיק על העור ומתי כדאי להניח אותו. לטואלט יש ריכוז שמנים נמוך יותר מהפרפיום. מדוע ואיך זה עובד? הנה כל התשובות (יופי)