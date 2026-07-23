מי מנסה להפחיד אתכם מפני פלפלים שקיקי תה ונייר טואלט והאם שמן קנולה באמת מזיק לבריאות? | הדיאטן ברוך רוזנשטרק עושה סדר מדעי בבלבול הגדול באולפן עם משה מנס | האמת על כולסטרול בביצים, הטירוף הכלכלי שמאחורי מוצרי החלבון המועשרים, ולמה "ניקוי רעלים" זו אשליה פסיכולוגית מסוכנת | המדריך השפוי לאורח חיים בריא לאורך זמן (תהיה בריא)
ערב פסח ובכל הבתים בישראל עוסקים באותה שאלה: מה בדיוק צריך להכשיר, מה אפשר להכשיר בבית ומה עדיף לזרוק ולקנות חדש? | מומחי הכשרות הרב אליהו פנחסי והרב שמואל בורנשטיין, הגיעו לתוכנית "שואלין ודורשין" בהגשת יוסי עבדו ומגישים מדריך מלא ומפורט - כלי אחר כלי, לאשכנזים לספרדים | ויש גם מסר חשוב: חומרות שבאות על חשבון שלום הבית לא שוות כלום | שואלין ודורשין - כשרות כלים לפסח • צפו במשדר המלא (פסח)
לקראת פסח בוצעה הכשרה כהלכה בבוטיק הבשרים מיט צ'ויס ע"י בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א. כמדי שנה, גם בפסח הקרוב מבחר הנתחים והבשרים הידועים באיכותם, בהם כתר טלה, צוואר טלה ללא עצם וכתף טלה, יעלו על שולחנות מלכים בכשרות המהודרת (חדשות האוכל)
מחקר רחב היקף מגלה כי בשר שגודל במעבדה עשוי להוות בשורה לאנשים האלרגיים לבשר מסורתי - אך דווקא להגביר את הסיכון עבור הסובלים מתסמונת האלפא-גאל, אלרגיה הנגרמת מעקיצת קרציות ונעשית שכיחה יותר בארה״ב (בריאות)
תשכחו מפרג וריבה: השנה אזני ההמן שלכם הולכות להיות הדבר הכי מושחת על השולחן. אנחנו מדברים על בריסקט מטורף שמתבשל שעות ברוטב ברביקיו וסילאן עד שהוא פשוט מתפרק, ועטוף בבצק פילאס דקיק שנותן קראנץ' בכל ביס. זה שילוב הזוי בין בשר רך למעטפת פריכה, וזה בדיוק מה שאתם רוצים ליד היין בראש חודש. והכי כיף? סוגרים פינה עכשיו, זורקים למקפיא, ובפורים רק מחממים ומקבלים מחמאות (אוכל ומתכונים)
עכשיו, כשהחורף בעיצומו והקור שורר בחוץ, אין כמו מרק עשיר שיכניס לכם קולינריה משובחת וחמימה הביתה |מנה מושלמת מתחילה עם נתחים משובחים של בוטיק הבשרים מיט צ'ויס | מיט צ'ויס מאפשרים לכל אחד לחוות קולינריה עילית כמו של השפים הגדולים בכשרות מהודרת של בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין
חנות הבוטיק הירושלמית של "מיט צ'ויס", יצרנית בשרים טריים ומוקפדים, מציעה מגוון נתחים מובחרים בשירות אישי | כעת, לקראת שבת חנוכה בה רבים מארחים את משפחותיהם וקרוביהם, תוכלו ליהנות מסעודות שבת מושקעות, חגיגיות ומלאות אווירה
מיט צ'ויס, בוטיק הבשרים המתמחה בקיצוב נתחי פרמיום טריים, מגיש לכם מתכון חם לשבתות החורף – מקלובה עם כבש למנה חורפית טעימה ומנחמת |עכשיו, כששעון חורף נכנס לתוקף, סעודות ליל שבת נערכות מוקדם יותר וזה הזמן המתאים ליהנות מתבשיל קדירה חם ומשובח לענג בו את השבת | נתחי הפרמיום והבשרים האיכותיים בכשרות בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א.
החגים מתקרבים ועימם הניחוחות הנפלאים והטעמים המיוחדים. רגע לפני שמסבים לסעודות חג מלאות אווירה, מארחים קרובי משפחה וחברים לשולחן החגיגי, בוטיק הבשרים הירושלמי 'מיט צ'ויס' מגיש לכם מתכון מיוחד לנתח מובחר של לחי, שיעשיר את שולחן החג המשפחתי בטעם מופלא. כדי להגיש לכם את המתכון המושלם, עם חומרי הגלם הטובים והאיכותיים ביותר, חברו מיט צ'ויס למותג הקולינרי יד מרדכי כדי לשלב בו דבש טהור ואיכותי (אוכל ומתכונים)
כל שנה אתם מסתובבים בין המדפים, מחפשים בשר, עופות ודגים בכשרות מהודרת – ולפעמים חוזרים עם אכזבה. השנה יש שדרוגים שמקלילים את החיפוש: טרי, איכותי ובטוח לחג. כך תדעו איפה להשיג את המוצרים המבוקשים לפני כולם (חדשות האוכל)
החלטת ממשלת אוסטרליה להסיר את מגבלות היבוא הוותיקות על בשר אמריקאי, לאחר סקירה מדעית ארוכה ושיפורים טכנולוגיים במעקב אחר בקר בארה"ב, מסמלת שינוי מדיניות רחב היקף | מדובר בצעד אסטרטגי, שנועד לשפר את היחסים המסחריים בין המדינות, ולהביא להסרת תעריפים גבוהים מצד ארה"ב, תוך שמירה על בטחון הציבור ויציבות הענף המקומי (בעולם)