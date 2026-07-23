כיכר השבת

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שווה לנסות

בשיתוף יד מרדכי ומיט צ'יס|מקודם
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סחורה איכותית ומהודרת

ציקי גל|מקודם

לאחר עשרות שנים

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כיכר השבת
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