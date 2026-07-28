השנה היא שנת ת"ת, בית המקדש שוכן בראש מרום הרים, עם ישראל שוכן לבטח | הכנסת מקבלת את חוקי השולחן ערוך, סנהדרין של שבעים ואחד מוקמת בירושלים | אויבי ישראל מובאים למשפט, ואיראן מלקקת את פצעיה לאחר הנס הגדול | מיליוני עולים לרגל גודשים את הבירה, וסוכנויות הידיעות מדווחות על תופעות על-טבעיות | כך תיראה ירושלים, בקרוב במהרה בימינו (מגזין)
מתוך התעוררות ובקשת הגאולה: מאות השתתפו בעצרת החיזוק שנערכה בימי בין המצרים בבית המדרש 'אנשי ירושלים' בעיר הקודש • במהלך המעמד המרומם, שננעל בקבלת עול מלכות שמים, זכו המשתתפים לשמוע דברות קודש מפי האדמו"ר מדינוב • גלריה (חרדים)
שוטרי מחוז ירושלים במשטרת ישראל השיבו פעוט ששוטט לבדו ברחוב מלכי ישראל בירושלים לחיק אמו. עוברים ושבים הבחינו בילד ודיווחו על כך למשטרה | השוטרים כרזו בעברית ובאידיש, הפיצו את תמונתו ולבסוף השיבו את הילד לאמו (חרדים)
בריאיון נדיר וחשוף הרב שמואל אליהו לא מפחד לגעת בעצבים החשופים: "היועמ"שית היא פרפורי גסיסה", הקנאה בבן גביר, והסודות מהקבינט: "מה שהציבור יודע זה אפילו לא קצה הקרחון" | וגם: איך מזהים רב מזויף בשנייה? המלחמה בפוגעים, האם הוא חושש מ'פולסא דנורא', והניסים הגדולים של דורנו | הפרק התשיעי בסדרה החושפת את כל סודות הקבלה • צפו (יתגדל ויתקדש)
מה ההבדל בין פצוע קשה בתאונת דרכים לבין פצוע קל מפיצוץ כור אטומי? | מדוע שנאת חינם קשה יותר משלוש העבירות החמורות, שהן ב'יהרג ובל יעבור'? | חז"ל במסכת יומא מגלים לנו מדוע הגלות הנוכחית עדיין נמשכת, ומה אנחנו צריכים לתקן (תשעה באב)
הרב שמואל אברמובסקי, ראש כולל אברכים בפתח תקווה, בשיעור מיוחד על פרשת השבוע - פרשת 'דברים' - המסע מחורבן לגאולה והכנה לתשעה באב | השיעור נמסר בכל יום רביעי בביהמ"ד "מונקאטש" בפתח תקווה • צפו בשיעור המלא (חרדים)
אמר הרב מרדכי אליהו זצוק"ל: "תאמר לקב"ה 'בעיתה' – ריבונו של עולם, תראה את בניך אהובך, איך האברכים היקרים יושבים וקובעים עיתים לתורה, ממיתים עצמם באוהלה של תורה, מאהבתם הרבה אליך, הם - בוחרים בך! ודבקים בך! ומוותרים על חיי שעה!" | מאמר מיוחד לזכרו (חסידים)
חודש
ניסן נושא עמו בשורה של התחדשות וגילוי
מלכות שמים,
והוא זמן המסוגל להמשכת
שפע וברכה לכל השנה כולה | בספרי החסידות
מבואר כי ימים אלו אינם רק זכר ליציאת
מצרים,
אלא עת רצון עליונה
הפועלת שינוי ממשי בעולמות |
"זמן להתחדש"
(יהדות ואקטואליה)
בפרשת השבוע, ויחי, יעקב אבינו חפץ
לגלות לבניו את 'הקץ’ ונסתם מעייניו |
בכל הדורות הפיתוי לעסוק
בחישובי קץ גאולה לא פסק, מחשבי קיצין ומכריזי
נבואות על בוא המשיח עמדו לנו בכל דור
ודור ונזקם רב מתועלתם |
כיצד באמת יש להתכונן
למשיח צדקנו?
"ואף על פי שהתמהמה"
(יהדות,
פרשת השבוע)
האם יש מקור למשיח ולגאולה מהתורה? מהו משיח? מי הוא המשיח? מה תפקידו? איך תיראה תקופת אחרית הימים? האם תהיה תחיית המתים? האם זו תהיה תקופה ניסית או טבעית? איך יבנה בית המקדש השלישי? איך הוא יראה? מי יבנה אותו? האם יש דרך לדעת מתי המשיח יבוא? האם מדינת ישראל היא חלק מתהליך הגאולה ו..איפה זה כתוב • בהגשת דוד הכהן • כיכר הסכתים