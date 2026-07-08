טרגדיה בבאטומי שבגאורגיה: ישראלי כבן 66 השוהה בחופשה במקום, אותר בלובי המלון כשהוא ללא רוח חיים | החטיבה הבינלאומית בזק״א מטפל ומלווה את המשפחה, ויחד עם משרד החוץ פועלים להטיס את הארון בהקדם לישראל לצורך קבורה והלוויה (בעולם)
מטוס תובלה אוקראיני ענק נחת בישראל בחשאי, הטעין מערכות הגנה אווירית SPYDER והמריא לטביליסי; ההערכה: שדרוג משמעותי ליכולות ההגנה האווירית של הרפובליקה הקווקזית בגיאורגיה | הגורמים הרשמיים שותקים (בעולם)
מפגינים בגאורגיה שהפגינו נגד ביטול הצטרפותה של המדינה לאיחוד האירופי בשנה שעברה, רוססו באמצעות חומר כימי ששימש את החיילים הצרפתים במלחמת העולם הראשונה, כך עולה מתחקיר שפרסם ה-BBC | גאורגיה שהפכה לפרו-רוסית מיהרה להכחיש את הטענות, אך לפי הרשת הבריטית הממצאים לא מותירים מקום לספק (בעולם)
צה"ל תקף את מתחם בית החולים א-נאצר - וחולל סערה | מה מחפש השר בן גביר בגאורגיה? | בכירים בטהרן מאשימים את ישראל בחיסול נשיא איראן לשעבר | שר התחבורה הטורקי הפך לכוכב רשת לאחר שתועד נוהג במהירות 225 קמ"ש בכביש מהיר | תחזית וזה לא הכל... • צפו (היום בכיכר)
מגישת הטלוויזיה מרב מילר ובנה בן נתקעו בגאורגיה ללא אפשרות לחזור לישראל בשל עוצר הטיסות בעקבות המלחמה עם איראן | אתמול בבוקר (שני) היא חגגה לבנה בר-מצווה מרגשת בבית כנסת מקומי: "זו הייתה חוויה שלא נשכח לעולם" • צפו (ברנז'ה)
בין שורת הפיצוצים המסתוריים באיראן בשבוע האחרון, בלט צירוף אירועים מוזר במוצאי השבת בעיר קראג' שבצפון איראן, הכולל סדרת פיצוצים ורעידת אדמה | בלוגר איראני טוען כי בכל פעם שישראל רצתה לתקוף באיראן, או בכל מקום אחר בעולם, היא הפעילה נשק הגורם לרעידות אדמה - ותקפה בחסות הרעש | יצאנו לבדוק את הטענות, ומסתבר כי ישראל היא לא היחידה שמואשמת בשימוש בנשק כזה | סקירה מרתקת (מגזין)
כדי לחוות באמת את חירות חג הפסח, אתם צריכים להיות רגועים ולדעת שאתם בידיים הטובות ביותר |חברת הנופש המובילה במגזר החרדי -כושר טורס, בשיתוף עם המפיק מאיר מרגלית, מבטיחים לכם חופשת פסח יוקרתית ובלתי נשכחת | נופש הפרימיום, יאפשר לכם להתמסר לחלוטין למשפחה ולספוג את אווירת חג החירות במלוא עוצמתה (תיירות)
הרי הקווקז הם רכס הרים שעובר בין היתר דרך רוסיה, גאורגיה, אזרבייג'ן ומדינות נוספות • בואו לטייל בין ההרים של גאורגיה באמצעות הרחפן המיוחד, שטס וצילם את היופי - גם בירוק בימי השמש וגם בלבן בימי השלג • צפו (מעניין)
חברת 'כושר טורס' בהנהלת ר׳ רפאל קרן והרב ישראל ווייס הי״ו, מארחים במלון 'ספוטניק' בבטומי בימים אלו, קבוצה מיוחדת של בנות הכוללת נציגות מעשרים ושתיים מדינות מרחבי תבל, במסגרת מחנה קיץ מיוחד לבנות שלוחי חב"ד (תיירות)
שגריר גאורגיה באוקראינה קיבל אמש הודעה ממשרד החוץ בקייב על כך שהוא צריך לעזוב את אוקראינה תוך 48 שעות | ברקע לגירוש, משפטו של נשיא גיאורגיה לשעבר מיכאל סקשוויילי, נשיא פרו מערבי ואזרח אוקראינה בעצמו | אוקראינה מאשימה את רוסיה בהרעלה של סקשווילי באמצעות הממשל הגיאורגי (בעולם)
יחידת הבילוש המיוחדת 747 של משטרת מרחב נתב"ג במחוז מרכז, עצרה הלילה בתום חקירה סמויה, עובד רשות שדות התעופה וזוגתו, בחשד להברחת תושבי גאורגיה ארצה בתחבולה, תוך שימוש באישורי מעבר מיוחדים, הלבשתם בבגדים הנחזים לעובדי המקום והוצאתם ברכב "תפעולי" מהשטח האווירי אל החניה החיצונית (חדשות)
בהשקעה של 25 מיליון דולר וביוזמת 'קאס גרופ' והממשלה המקומית נחנך פרויקט התיירות הגדול בגיאורגיה – "קאס לנד" • הפרויקט שהפך ליעד חובה במפת התיירות ממוקם בשמורת טבע מרהיבה וכולל כפר נופש יוקרתי ואטרקציות לכל המשפחה • גולת הכותרת: גשר שקוף המתנשא לגובה 280 מטרים במרכזו תלוי בר 'היהלום השקוף' (תיירות)