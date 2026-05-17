איך שיחת טלפון ממקסיקו הולידה סרט דוקומנטרי שגורם ליהודים בתפוצות להניח תפילין? | מה גילה במאי שמאלני ופציפיסט כשראיין 40 ממשפחות ילדי תימן? | ולמה האנטישמיות החדשה היא בעצם ברכה במסווה? | צפו בריאיון המלא והציורי של יוסף בראומן לאלי גוטהלף באולפן 'כיכר FM', שייקח אתכם למסע עמוק מלב תל אביב ועד לפסגת האמת היהודית. (כיכר FM)
אבו נח, האיש שכינה את עצמו “נביא” וחזה מבול עולמי, נעצר השבוע על ידי המשטרה בחשד להונאה רחבת היקף | התרמית נחשפה במלוא עוצמתה ביום המיועד, כאשר במקום מבול פרסם אבו נח סרטון ובו טען כי “אלוקים דחה את סוף העולם” | זמן קצר לאחר מכן הופיע לדיון משפטי כשהוא נוהג במרצדס־בנץ חדשה ומפוארת (בעולם)
תיעוד ב'כיכר השבת': הרב נח מאיעסקי, שליח חב"ד למדינת גאנה במערב אפריקה, מזכה את עובדי שגרירות ישראל המקומית במצוות ארבעת המינים. בתיעוד נראים האפריקאים מביעים התעניינות רבה בארבעת המינים • צפו (מעניין)