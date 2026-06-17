הרשויות בפולין דיווחו על גילוי מנהרה תת-קרקעית שנחפרה מהצד הבלארוסי אל תוך השטח הפולני - השנייה שנמצאה השנה | הממשלה מזהירה מפני תופעה חמורה כחלק ממלחמה היברידית שמנהלות בלארוס ורוסיה נגד האיחוד האירופי, בעוד מספר ניסיונות ההסתננות לגבול הפולני מזנק לרמות שיא (בעולם)
חייל צפון קוריאני הצליח בדרך לא דרך לעבור את הגבול העמוס במוקשים בין צפון לדרום-קוריאה | החייל, שככל הנראה החליט לערוק לדרום לאור התנאים הקשים במדינת הטרור, יעבור תשאול מאסיבי במשך שבועות על ידי המודיעין הדרום-קוריאני (חדשות)
עשרות אזרחים שהגיעו לסיור בגבול ישראל - סוריה, ניסו לחצות את הגדר ולהתיישב בתוך שטח סוריה, אך כוחות צה"ל שהגיעו למקום פינו אותם חזרה, אל מעבר לגבול | "הפעם לא הצלחנו אבל אנחנו לא נפסיק, נמשיך לבוא, עד שנצליח להתיישב" (בארץ)
במצרים החליטו להגביר את הנוכחות בסמוך לגבול עם ישראל, כדי למנוע כניסת תושבי רצועת עזה לשטח המדינה | על פי הדיווחים, המצרים תגברו את הגבול בסיני באלפי חיילים נוספים | על פי הסכם השלום עם ישראל, כל שינוי בנוכחות הצבאית צריכה להתקיים רק לאחר תיאום בין המדינות (מדיני)
מערך אנטנות עגול בקוטר של יותר מקילומטר וחצי נבנה בקלינינגרד, בסמוך לגבול פולין - מה שעשוי להפוך למתקן ההאזנה הגדול בעולם | המתקן מבוסס על טכנולוגיות מהמלחמה הקרה אך מותאם לעידן המודרני, ומסוגל לשבש תקשורת וליירט מידע צבאי של נאט"ו, לצד תקשורת עם צוללות רוסיות | המהלך מתרחש במקביל להסלמה בלוחמה האלקטרונית באזור הבלטי ומעורר דאגה בקרב מדינות המערב (בעולם)
בתקשורת המקומית בלבנון מדווחים בשעות האחרונות, על מקרה חריג בגבול ישראל - לבנון | על פי הדיווחים כוחות צה"ל חטפו "דייג" מסירתו, מול ראס א-נאקורה שבדרום המדינה, וככל הנראה מדובר בחשוד שהתקרב בצמוד לגבול ונעצר (בעולם)
לפחות שניים נהרגו ברכב התפוצץ בגשר הסמוך למפלי הניאגרה בין קנדה וארה"ב, במעבר הגבול בין המדינות קנדה וארה"ב | ה-FBI פתח בחקירה לבירור נסיבות האירוע, והגבול נסגר לתנועה | דיווח כי סמוך למקום הפיצוץ נמצא דרכון איראני (חדשות בעולם)
אם גבול נשמע לכם כמו משהו בירוקרטי שצריך לעבור עם ביקורת דרכונים - תחשבו שוב. בעיר שנספר לכם עליה תוכלו לקפץ מצד לצד ולעבור מדינה תוך כדי | בארה"ב קיימת עיר בה תצטרכו להצטייד בדרכון כדי ללכת לסופר, באחרת מספיק שתחצו מספר קילומטרים בסירה ותמצאו את עצמכם - ביום הבא | והאם אפשר "לדלג" על קדושת השבת על ידי מעבר של קו התאריך? (עולם)
לפני כחודש חצה חייל אמריקאי את הגבול לצפון קוריאה מסיבה שאינה ברורה כעת מגיע הצהרה רשמית מהמדינה המבודדת בעולם | לטענתם הוא חצה מרצונו בגלל שסבל מ"גזענות ואפליה" וביקש מקלט בצפון קוריאה | כזכור החייל עמד לפני משפט משמעתי בגין התנהגות בעייתית (בעולם)
שני לוחמי צה"ל שאבטחו בעמדה צבאית ליד הגבול עם מצרים נהרגו ביריות בידי מחבל מצרי שהצליח לחדור לארץ | בהמשך היום כעבור מספר שעות של סריקות אחריו הוא אותר | בתום חילופי אש, שבהם נהרג חייל צה"ל נוסף, המחבל חוסל | הפרטים המלאים (ביטחון)