מבחוץ הוא נראה כמו מאפה שום זהוב וריחני, כזה שמתחשק להניח במרכז השולחן עוד לפני שהארוחה מתחילה. אבל ההפתעה האמיתית מגיעה כשמושכים ממנו כדור אחד: מתחת לבצק הרך מסתתרת גבינה מותכת שנמתחת בין החתיכות (אוכל ומתכונים)
חג השבועות בפתח, ואתו ההוצאות החריגות המלוות כל חג | בישראל, מחירי הגבינות ומוצרי החלב גבוהים בעשרות אחוזים מאלו של אירופה, מה שעלול להכביד עוד יותר על סל הקניות החגיגי |במקום לפרנס את הרשתות - פשוט תכינו את זה בבית: זה יעלה לכם הרבה פחות - וזה כל כך פשוט (מגזין כיכר)
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: כיצד ניתן לאפות חלות בתנור בשרי - ויהיה מותר לאכול את החלה עם גבינה? • צפו (יהדות)
מחקר רחב היקף שנערך בשוודיה מצא קשר מפתיע בין צריכה יומית של מוצרי חלב עתירי שומן לבין סיכון מופחת לדמנציה | החוקרים מדגישים: לא מדובר בהוכחה סיבתית, אך הממצאים מערערים את התפיסה שכל שומן מהחי מזיק למוח (בריאות)
מה הופך את עוגת הגבינה לפינוק שכל-כך אהוב על כולם? הצצה מפתיעה אל תוך עולם הקרמים והפירורים דרך זווית פסיכולוגית, זיכרונות ילדות, חג השבועות וסיבוב מתוק בין עוגות הגבינה של המקומות השונים - ביניהם ניו יורק, יפן, פולין וגם ישראל (אוכל)
בואו נודה על האמת. ישראלים טובים בהייטק, בטכנולוגיה בייצור נשק, ועוד. איך אומרים? סטארטאפ ניישן. אבל בכל מה שקשור לאוכל, ובכן, אנחנו לא בדיוק שגרירים | אם כשאומרים לכם גבינה אתם חושבים על קוטג' 5%, הגיע הזמן לצאת למסע חדש בעקבות הגבינות הנחשבות והמסריחות בעולם שיפארו את שולחן החג שלכם ולכם נותר רק לבחור אם אתם רוצים את העובש הכחול או את זה הלבן (מגזין כיכר)
חוששים מעוגות גבינה מסובכות? הנה פאי נהדר שיקצר לכם תהליכים ועדיין יוציא אתכם מלכים: קלתית מבצק פריך במילוי קרם גבינה עשיר וקישוט תותים שלמעשה אפשר להחליף בכל פרי אחר - יצירתיות זה שם המשחק (מתכונים, אוכל)
אז מה עושים עם שאריות חלה משבת? טוסטים נוטפי גבינה אפויים בתוך מרק עגבניות. כן, מה ששמעתם. במילים אחרות, במקום סתם טוסטים שגרתיים, הוצאנו מהם את הקטשופ ואפינו אותם במרק עגבניות סמיך וטעים (מתכונים, אוכל)