הסתיימו המשפטים של המעורבים באירוע המרד בגדוד צבר של גבעתי, מבסיס שדה תימן | שלושה חיילים שהובילו את המרד נשפטו ל-30 ימי מאסר והודחו מלחימה | חייל רביעי שהיה בחופשת שחרור נידון ל-20 ימי מאסר והודח מלחימה | בסך הכל 18 חיילים בגדוד נשפטו למאסרים והודחו מלחימה (צבא וביטחון)
כיצד מתמודדים עם אובדן בלתי נתפס של שני אחים בבוקר אחד? מה גורם לאדם לפתוח מפעל חסד רגע אחרי שפוטר מעבודתו בנסיבות מקוממות, ואיך מנצחים את החושך העמוק ביותר דרך אהבת ישראל ואחדות? | יוסי ריבלין ששכל שני אחים במסיבת הנובה, עם סיפור חיים עוצמתי של התמודדות והשראה, בריאיון מרגש בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף | צפו (כיכר FM)
ירון אברהם נולד למשפחה מוסלמית בלוד, נשלח בילדותו למסגדים בעזה ובחברון, ראה מקרוב אלימות שאי אפשר לדמיין, חי כהומלס ברחובות אילת, התגייס לצה"ל, ובסופו של מסע בלתי נתפס מצא את עצמו יושב בבית מדרש, מתגייר ומגדל ילדים יהודים. בשיחה מטלטלת עם אלי גוטהלף הוא חוזר אל הלילה שבו אחותו נרצחה, אל השנים במסגדים בעזה, ואל הרגע שבו יהודי זר אחד שינה את מסלול חייו. צפו (כיכר FM)
מהשקט של כס הדיינות אל שאון הזחלים של ה־D9 בלב חורבות עזה ובינת ג’בייל - הסרטונים שלו הטריפו את הרשת | בעיני העולם והשמאל הוא "דמון" קיצוני, בישראל דמותו הפיחה רוח גבורה יהודית באומה פצועה | זהו סיפורו של "הדיין הלוחם", האיש שהפך את שם משפחתו לפועל - "לזרבב", ופיתח שיטה שנולדה בשעה שנדנד את הנכדה שלו והצילה עשרות לוחמים | עם שופר ואבן העזר ביד אחת וסטיק של דחפור בשנייה - תעלה המשואה (מגזין כיכר)
דרמה כבדה לאחר קריסת מבנה על לוחם בגדוד 'צבר' בלב ג'באליה | הצוות הרפואי 'שיקגו' של גבעתי מצא את הפצוע תחת אש ועשן, והחל במבצע בזק | סרן ד"ר א' משחזר: "הכול התבצע בזמן התקפה מתמשכת, לשמחתנו מצבו התייצב." (צבא וביטחון)
בצה"ל שוקלים לסגור את פלוגת תומר החרדית בחטיבת גבעתי, בשל חוסר גיוס ודשדוש עקבי במספר המתגיסיים לפלוגה | בצה"ל שקלו ברצינות - לסגור את הפלוגה עוד לפני ה-7.10, אך חשבו שאולי בשל המלחמה אחוז המתגייסים ליחידה יעלה באופן דרמטי (צבא)
הרמטכ״ל סייר בעזה ושוחח עם מפקדי חטיבת גבעתי: "אם תהיה עסקה לשחרור החטופים - זה יתאפשר קודם כל בזכות הלחימה שלכם. אם יושג הסכם אנחנו נעצור ונערך בקווים שיגדיר הדרג המדיני. אם לא תהיה עסקה, ההנחיה שלי לפיקוד הדרום היא להעצים ולהרחיב את הלחימה ככל שאפשר" (צבא)
כוחות צוות הקרב של חטיבת גבעתי בפיקוד אוגדה 162, פועלים במרחב ג׳באליה שבצפון רצועת עזה, במסגרת מבצע ״מרכבות גדעון״ | הלוחמים מחסלים מחבלים רבים משמידים תשתיות צבאיות מעל לקרקע ומתחתיה, ומחרימים אמצעי לחימה | תיעוד (צבא)
כוחות צה"ל פועלים במרבית הזירות ברצועת עזה ומשמידים תשתיות טרור ומחסלים מחבלים | דובר צה"ל פרסם תיעודים של פעילות גבעתי בצפון הרצועה | הכוחות חיסלו עשרות מחבלים והשמידו תשתיות טרור, ביניהן מספר מבנים ממולכדים ותוואים תת-קרקעיים ששימשו את ארגוני הטרור ברצועה • צפו בתיעודים (חדשות מלחמה)
שמונה לוחמי צה"ל נפצעו ביום שישי האחרון בג'באליה - אך בצה"ל בחרו שלא לפרסם את התקרית | הלוחמים, מגדוד רותם של חטיבת גבעתי, פעלו בג'באליה שבצפון רצועת עזה, ונפצעו ככל-הנראה מפיצוץ מטען במבנה אליו נכנסו | ביקורת צבאית נוקבת על שיטת הפעולה של צה"ל בצפון הרצועה בחודשים האחרונים (חדשות, צבא)