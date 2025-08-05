14 שנים ניסתה בעלת דירה בבניין בירושלים לקבל היתר לבנות על הגג הסמוך למחסן שבבעלותה, אך התנגדות השכנים הציבה בפניה חסם משמעותי. לאחרונה הסכסוך הוכרע בקביעה חד-משמעית של המפקחת על המקרקעין: זכויות הבנייה בגג שייכות לבעלת המחסן (משפט)
בעלי רוב הדירות בבניין ומי שלמעשה הקימו אותו טענו כי הגג שייך רק להם. רוכשי הדירה בקומה האחרונה טענו כי הגג הובטח להם והם אף שילמו על הזכויות בו. בית המשפט הכריע לאחרונה בתיק וקבע: לאף אחד מהצדדים אין זכות בלעדית על הגג המשותף (משפט)
ב-2004 חתמה התובעת על הסכם בו מכרה לנתבע את הגג שמעל ביתה בבית חנינא בתמורה ל-20,000 דולר ובכפוף להוצאת היתר בניה. 12 שנה אחרי, ההיתר לא נראה באופק והאישה ביקשה לבטל את ההסכם. ביהמ"ש קיבל את התביעה וקבע: "ההסכם אינו בר ביצוע" (משפט)
גג הקומה העליונה בישיבת פוניבז' (בנין ברזיל) קרס הבוקר, ונפל על גג בנין סמוך. בחורי הישיבה הלנים בפנימיה שהו בזמן הזה בסדר א', ובחסדי שמים לא נפגעו. ראש הישיבה הגר"ש מרקוביץ התבטא על האירוע שהסתיים ללא נפגעים: "תורה מגנא ומצלא". צפו
למרות מזג האוויר הסוער הגיעו רבים לתפילת מחאה מיוחדת שנערכה היום בחברון, בעקבות הגג שקרס. גג אולם "החצר" קרס בשבוע שעבר בעקבות הגשים העזים שירדו באזור. בעקבות זאת פתחו תושבי המקום במחאה נגד הממשלה שהזניחה את הטיפול במערת המכפלה. צפו בתמונות מתפילה סוערת