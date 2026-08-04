מחקר חדש שנערך בשמורת הביוספרה מאיה שבגואטמלה מגלה כיצד ארבעה מיני חתולי בר - יגואר, פומה, אוצלוט ומרגיי - מצליחים לחלוק את אותו שטח יער צפוף בלי “לדרוך זה לזה על הזנב” | בעזרת שילוב נדיר של מצלמות מעקב קרקעיות ואוויריות עם ניתוחי די־אן־איי, החוקרים חשפו אסטרטגיית ציד תלת־ממדית מתוחכמת (בעולם)
שופטת פדרלית בוושינגטון עצרה ברגע האחרון את גירושם של עשרה קטינים מגואטמלה שכבר הועלו למטוסים | ההחלטה חלה גם על מאות ילדים נוספים המוחזקים במקלטי הממשל בארצות הברית | הממשלה טענה כי הוריהם ביקשו להשיבם, אך עורכי דינם הזהירו מפני סכנת התעללות ורדיפה בארצם | בבית הלבן תקפו את השופטת וטענו שהיא מונעת איחוד משפחות (בעולם)
משפחה בעלת 12 נפשות, הצליחה לעזוב את כת "לב טהור" בגואטמלה שבמרכז אמריקה והגיעה בשלום לישראל | המשפחה מקבלת סיוע מהגורמים המתאימים, בין היתר משירותי הרווחה | המשפחה שהגיעה לישראל הייתה במתקני רווחה של גואטמלה, ויצאה ממנה בסיוע גורמים במשרדי הממשלה (בעולם)
ועדת העלייה והקליטה קיימה היום דיון מעקב רביעי בנוגע למעורבות ממשלת ישראל בחילוץ ילדי כת "לב טהור" מגואטמלה | לפי המידע שנמסר לוועדה, בימים הקרובים יתקיימו דיונים בבתי המשפט בגואטמלה שהם קריטיים לגבי האפשרות של החזרת הישראלים שחולצו מהכת | לפי שעה נציג רשמי של מדינת ישראל, לא יהיה נוכח בדיונים בבית המשפט (בעולם, כנסת)
139 ילדים ונערים שחולצו מכת 'לב טהור' הקיצונית, שוהים במתקנים של ממשלת גואטמלה | בני המשפחות חוששים כי הם יורחו למדינות אחרות ובישראל נפתחו עשרות בקשות לקבלת אפוטרופסות על הילדים | בנתיים אנשי הכת יצאו להפגין נגד הממשלה בגואטמלה | כך זה נראה (חרדים)
פרסום ראשון: דרמה בישיבה בירושלים - משגיח סילק 8 תלמידים | החשש באנגליה: האם החרדים ייאלצו להגר? | החרדים לא מצליחים להתאחד בעמדה, והאולטימטום של גולדקנופף | הצעה לסדר: כך מתמודדים בש"ס עם סאגת כת לב טהור | הדינר החריג בבית שמש: בני האדמו"ר הקנאי השתתפו בערב ההתרמה (מעייריב)
אחרי הפשיטה המתוקשרת: אסיפת חירום של רבני ארה"ב | דרעי מאוכזב: אחרי שביקש לשתוק בתקשורת, השיחות הסגורות נחשפות | ראיון נדיר של הגר"י עדס חושף את דעתו, וגם - מה דעתו של שר התורה? | עורי צפון ובואי תימן: אושר חוק ההנצחה בכנסת | במחיר עלות: חסידי מודז'יץ טסים עם האדמו"ר לפולין (מעייריב)
לפי דיווחים בגואטמלה, צו מעצר בינלאומי הונפק כנגד אחד מאנשי כת לב טהור בגואטמלה | כשבועיים לאחר הפשיטה הדרמטית על מתחם הכת, המשטרה מחפשת את אחד מחבריה, ג'ונתן עמנואל קרדונה קסטילו שחשוד באלימות קשה כלפי קטינים, סחר בבני אדם ואישומים נוספים (חדשות, חרדים)
מיכאל גולדמן, חבר כת 'לב טהור', העניק ראיון לכלי תקשורת מקומי בגואטמלה, במהלכו הודה כי ה"קהילה" אכן מחתנת נערים ונערות בגיל 14 | בתוך כך, מדיווחים במדינה עולה כי אחת הנערות ילדה בת במהלך הלילה (חדשות, בעולם)
בירת העירוב העולמי חווה טלטלה - סיקור נרחב | ישיבת תל ציון זוכה למכתב תמיכה חריג מחבר המועצת | דרמה בגואטמלה: 160 קטינים חולצו ממתחם "לב טהור" | מבוגרים וחוצניקים תחילה: סדרי ההדלקות בחסידות גור | טסלה? לא בסקווירא! נחשפו ההוראות החדשות (מעייריב)
בית חב"ד בגואטמלה היה קורבן לשוד קשה בליל שבת האחרון | איש התקשורת החב"די אבריימקה אייזנשטיין מתאר: "במהלך הלילה, גנבים חדרו לחדר השינה שלנו, גנבו לנו את הפלאפונים היקרים, המטענים הנידים, ועוד ציוד יקר ערך מבית חב"ד" (חדשות, בעולם)