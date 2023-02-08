בין נופי הגולן הירוקים, הרחק מהמולת העיר, שוכנת ישיבה מיוחדת במינה • ישיבת טל חרמון אינה עוד מוסד חינוכי שגרתי אלא היא בית והזדמנות עבור מאות נערים חרדים שפחות מוצאים את מקומם במסגרות המסורתיות (חרדים)
רב-טוראי ויאצ'סלב גרגאי (20) מראשון לציון, טכנאי בחיל הטכנולוגיה והאחזקה, נהרג בעת טיפול מכני בנגמ"ש במהלך אימון במחנה אל-פוראן ברמת הגולן. הוא פונה במסוק לבית החולים רמב"ם ושם נקבע מותו. אלוף פיקוד הצפון מינה ועדת חקירה
בתביעה מ-2011 טען האיש כי הצבא פינה אותו משטח שירש מאביו ושהוא מעבד ברצף משנות השמונים. מינהל מקרקעי ישראל ומשרד הביטחון טענו כי האיש מסיג גבול של שטח צבאי. בית המשפט העליון קבע כי העיבוד הממושך הקנה לאיש זכות להחזיק בקרקע (משפט)