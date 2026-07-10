כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני, בפיקוד אוגדה 36, פועלים בשבוע האחרון במבצע מיוחד לטיהור מרחב הליטאני והשיגו שליטה מבצעית במרחב | חיל האוור תקף יותר מ-100 מטרות קרב בסיוע לכוחות בשטח שאיתרו עמדות שהייה ששימשו את מחבלי חיזבאללה, תוואים תת-קרקעיים ובתוכם אמצעי לחימה רבים, מחסני אמצעי לחימה ומשגרים | תיעודים מהמבצע (צבא)
מלחמה בצפון: כוחות חטיבת גולני בפיקוד אוגדה 36 ממשיכים בהרחבת הפעילות הקרקעית נגד חיזבאללה. לפי דיווח דובר צה"ל, הלוחמים השמידו מאות תשתיות טרור, חיסלו עשרות מחבלים ואיתרו פירים תת-קרקעיים ואמצעי לחימה רבים (צבא וביטחון)
כוחות צוות הקרב של חטיבת גולני בפיקוד אוגדה 36 ממשיכים בפעילות קרקעית ממוקדת להרחבת מרחב האבטחה בדרום לבנון|במסגרת בפעילות, הכוחות השמידו כ-200 תשתיות של חיזבאללה, איתרו אמצעי לחימה וחיסלו מחבלים. התיעוד המלא מהפעילות (צבא וביטחון)
״נתקוף את האויב בנחישות על מנת להרחיק את האיום מישובנו״; צוות הקרב של חטיבה 7 בפשיטות ממוקדות בדרום לבנון, כמו כן דווח, גם על חיילי גולני שהחלו להתפרס בגבול הצפוני של ישראל | תיעוד וסיקור (חדשות מלחמה)
עשור אחרי שנפל בדרג תופאח, הושב לוחם גולני לישראל במבצע שבו המציאות עלתה על כל דמיון. פרטים חדשים חושפים את הדרמה: מהודעת ה-WhatsApp המפלילה שנמצאה בשיפא, דרך המשאית שנתקעה ברגע החטיפה, ועד המשת"פ שפרץ את המנעול בחסות הפגזות צה"ל (צבא וביטחון)
השר ישראל כ"ץ ביקר את לוחמי צה"ל שנפצעו אתמול בתקרית בעזה: "עם ישראל כולו גאה בכם. נמשיך לפעול בעוצמה נגד כל הפרה ונגד תשתיות הטרור של חמאס בעזה - עד להשבת החטוף האחרון ועד להשמדת כל יכולות החמאס" | צפו (חדשות מלחמה)
בבוקר, במסיבה בנובה, בין מאות מחבלים הוא לחש: "אם תחזיר אותי הביתה אהיה הילד שלך", ומיום למחרת עבר מג’ינס - לשחור לבן | בריאיון חושפני ליוסי עבדו, ברק ניקסון משחזר את הטלטלה שחווה, כשהכדורים שורקים, הדלת שנסגרה ורגע ההחלטה לחיות על קידוש השם | צפו (מגזין כיכר)
כוחות חטיבת גולני ואוגדה 36 חשפו מנהרה באורך של קילומטר ובעומק 15 מטרים באזור חאן יונס. בתוך המנהרה נמצאו מטענים, רובים מסוג קלאצ'ניקוב וטילי RPG של חמאס. חלק מהמנהרה הושמד |במהלך הפעולה חוסלו עשרות מחבלים והושמדו תשתיות טרור רבות (צבא)
שלושה לוחמים בהם מפקד מחלקה בחטיבה הדרומית, נפצעו באורח קשה מוקדם יותר היום מפיצוץ מטען בקרב בדרום הרצועה | מוקדם יותר צה"ל הודיע כי נגד טכנולוגיה ואחזקה בסיירת גולני נפצע באורח קשה בלחימה, הלוחמים פונו לבתי חולים ומשפחותיהם עודכנו (צבא)
צה"ל התיר לפרסום הבוקר (שלישי) כי סמ״ר נווה לשם הי"ד, לוחם בגדוד 12 של חטיבת גולני, נפל בקרב בדרום רצועת עזה | באירוע בו נפל סמ״ר נווה לשם, נפצעו באורח קשה קצין לוחם ושלושה לוחמים מגדוד 12, חטיבת גולני | הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים, משפחותיהם עודכנו (צבא)
דובר צה"ל מפרסם היום תיעוד בו נראים ה'גולנצ'יקים' לוחמים במרחב דרום חאן יונס, בניסיון לאתר ולחסל מחבלים בגזרה | בתמונות שפרסם צה"ל נראים הכוחות פושטים על המרחב, מחסלים מחבלים ומנטרלים מנהרות טרור | צפו (חדשות, צבא וביטחון)