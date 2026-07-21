אני מקפיץ צוות צוללים מנוסה, פונה אליהם אחד אחד ולא באמצעות קבוצת ההפעלה המבצעית, אומר להם - "אל תשאלו שאלות תגיעו עם ציוד לנחל הירקון" // מפקד היחידות המיוחדות של ארגון זק"א, חיים אוטמזגין, בטור מטלטל על סגירת המעגל ברצח אביתר אזרזר ז"ל (חדשות)
רצף אסונות מחריד תוך פחות מ-24 שעות: גופת גבר אותרה הבוקר במצב ריקבון קשה בדירה בעיר מעלות, מספר ימים לאחר מותו | אמש אותר גבר כבן 65 במצב ריקבון בביתו בתל אביב, הגופה הועברה להמשך טיפול ובירור במכון הלאומי לרפואה משפטית (בארץ)
מול חופי הרצליה בים התיכון, במרחק בלתי מבוטל מנתניה, זיהה בשעת צהרים אזרח גופת אדם צפה | כוחות חירום רבים הגיעו לזירה ומשו אותה מהמים, ופתחו בבדיקות | בהמשך הועברה הגופה לבחינה וזיהוי במכון לרפואה משפטית (חדשות, בארץ)
גבר 71 אותר היום ללא רוח חיים במצב ריקבון מתקדם בביתו ברחוב חפר בתל אביב | אדם נוסף, בן 68, אותר היום ללא רוח חיים ברחובות | בעקבות דיווח של בני משפחתו כי לא הצליחו ליצור עימו קשר מספר ימים, הוזעקו צוותי כבאות והצלה שפרצו את הבית ואיתרו את המנוח (בארץ)
נוסעת בריטית בת 89 נמצאה ללא רוח חיים על סיפון מטוס של איזיג’ט, לאחר שהועלתה למטוס בכיסא גלגלים בידי בני משפחתה, כך טענו נוסעים ששהו בטיסה | האירוע התרחש בסוף השבוע בטיסה ממלגה שבספרד לנמל התעופה גטוויק בלונדון, וגרם לעיכוב של כ-12 שעות בהמראה (תעופה)
ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הודיע כי מצא גופת חלל חטוף באזור נוסייראת שבמרכז רצועת עזה, אך לא החזירו לישראל תשובה האם הגופה תוחזר, רק אחרי הלחץ שהופעל בישראל, הודיעו ארגוני הטרור כי הם יחזירו את הגופה בצהריים (חדשות בארץ)
גופת נוסע סמוי נמצאה בנמל התעופה בצפון קרוליינה, בתוך תא כן הנסע של מטוס American Airlines שהגיע בטיסה מאירופה | הגופה אותרה על ידי טכנאי תחזוקה במהלך בדיקה שגרתית בהאנגר | היחידה לחקירות פליליות פתחה בחקירת נסיבות המקרה, אך בשלב זה לא פורסמו פרטים נוספים על זהות הנוסע או שדה המוצא המדויק באירופה (תעופה)
אירוע ביזארי וחריג אירע בשבוע האחרון בצ'כיה כאשר אישה בת 88 ניצלה מקבורה בחיים לאחר שבוחנת רפואית קבעה בטעות כי היא מתה | האישה, החולה במחלה קשה, מאושפזת כעת בבית-חולים במצב קשה אך יציב, ואילו המשטרה חוקרת כיצד אירעה הטעות החמורה (בעולם)