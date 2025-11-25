ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הודיע כי מצא גופת חלל חטוף באזור נוסייראת שבמרכז רצועת עזה, אך לא החזירו לישראל תשובה האם הגופה תוחזר, רק אחרי הלחץ שהופעל בישראל, הודיעו ארגוני הטרור כי הם יחזירו את הגופה בצהריים (חדשות בארץ)
בישראל התקבלו לפני זמן קצר אינדיקציות, לפיהן חמאס צפוי להשיב הלילה חלל חטוף לישראל, ההערכות הן שהחלל ישתחרר באיזור השעה 21:00 הערב, כשעה לפני תום הדד-ליין שהציב נשיא ארה"ב טראמפ לארגון הטרור חמאס| בעזה נותרו נכון להערב 13 גופות חללים, רובן של אזרחי ישראל (חדשות בארץ)
עוד חללים חוזרים לישראל: לאחר הלחץ של נשיא ארצות הברית, חמאס ממשיך להעביר חללים והערב כבר הועברה גופת חלל לידי הצלב האדום וכעת היא כבר בידיים ישראליות | במשרד רה"מ עדכנו כי "גופת החלל העוברה למכון לרפואה משפטית ובתום הליך הזיהוי תימסר הודעה רשמית למשפחה" (חדשות בארץ)
כתב אישום הוגש בימים האחרונים בפינלנד נגד רופא בן 80 מטורקו בגין "ביזוי מתים" לאחר שהמשטרה גילתה שתי גופות של קרוביו - כנראה הוריו - שאותן אחסן במקפיאים במשך כמעט שלושה עשורים | החוקר במשטרה המקומית אמר כי "אולי היה קשה לו להיפרד מהמתים", וציין שהנאשם האמין שפעל מתוך כוונה טובה ושמר על קרוביו לפי "השקפת עולמו המיוחדת" (מעניין, בעולם)
ביום קשה כמו היום, פעמים שנשאלת השאלה עד כמה בישראל עשו מאמצים כדי להחזיר את כלל החטופים החיים והמתים | העיתונאי ששירת במילואים בעזה חושף: לקולות ירי האיוב "חפרנו בחצר עם אתי חפירה - בכדי למצוא שרידי גופות" (חדשות)
בצה"ל נערכים לקלוט מחר ארבעה חטופים חללים שיועברו לידי הצלב האדום | הערכה בכוחות הביטחון שהתהליך יתרחש בשעות הבוקר | בשבת צפויים להשתחרר 6 חטופים בחיים | גורם צבאי: "האימות הסופי יכול לקחת עד 48 שעות" (חדשות, צבא)
בפעילות מואצת של מצרים וקטאר המתווכות בין ישראל לחמאס, יוחזרו השבוע ביום חמישי 4 גופות של חטופים שנהרגו בשבי החמאס, מלבד הפעימה בשבת | בתוך כך דווח שישראל דורשת שחרור של שישה חטופים חיים בשבת כפול מההסכם הראשוני על שלושה, בתמורה לגופות יכניסו סיוע מוגבר של קראוונים לרצועה (חדשות)
חיילי צה"ל העבירו לעזה עשרות גופות של פלסטינים שמתו ברצועה במהלך המלחמה לאחר בדיקות דנ"א שבוצעו להן בישראל, ככל הנראה על מנת לשלול שמדובר בגופות חטופים | משרד הבריאות הנשלט בידי חמאס בעזה ובתי החולים המקומיים סירבו לקבל את הגופות בחזרה - הצלב האדום הצדיק את חמאס (חדשות)
בצה"ל ממשיכים לחקור את נסיבות הירצחם של ששת החטופים - שגופותיהם חולצו בתחילת השבוע במבצע מיוחד בחאן יונס | כחלק מהליך החקירה, גופותיהם של החטופים נבדקים במכון לרפואה משפטית באבו כביר - שם גילו את הממצאים המחרידים | כל הפרטים (חדשות)