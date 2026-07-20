אלפי חסידי גור יתכנסו הערב לעצרת זעקה ותפילה מול כלא 10 בשל מעצר תלמיד ישיבת 'שפת אמת' | האדמו"ר מגור יעמוד בראש עצרת המחאה | בחסידות הזהירו: "לא להיכנס חלילה לאלימות, המבוגרים ישגיחו על הצעירים" | ר' איצ'ה מאיר טאומן: "הבטחנו שלא ניכנס לחצרות של בתים ולא נזיק לרכוש" (חסידים)
בהלה רבה בחסידות גור: במהלך שיעור תורה שנמסר בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בירושלים, התמוטט לפתע אחד מנכבדי הקהילה ובעל קורא ותיק כבן 70 | השיעור הופסק באופן מיידי, וכונני חירום וכוחות הצלה שהוזעקו למקום פתחו בביצוע פעולות החייאה מתקדמות | הציבור נקרא לקרוע שערי שמיים לרפואתו (תפילות)
אבל כבד בחסידות גור ובקרית גת עם הסתלקותו של האברך החשוב הרב יעקב הכהן לוין ז"ל, לאחר שנתיים של התמודדות עם המחלה הקשה • המנוח ז"ל ניהל את מכירת החסד השכונתית והיה מקורב באופן מיוחד אל הגה"צ רבי אלימלך בידרמן • מסע הלוויה יצא בשעה זו מביהמ"ד הגדול של חסידות גור בירושלים להר המנוחות (דיין האמת)
הפגנת חסידי גור הסלימה ברקע מעצרו של אברך בשבוע האחרון בנושא שאינו קשור לגיוס, ושוחרר היום |מוקדם יותר היום תמך ראש העיר בזכותם של חסידי גור להפגין, אולם לאור האנרכיה שפרצה אחר הצהריים, הוא שינה את הטון (חרדים)
עסקני החסידות הגדולה בישראל סוגרים בשעות אלו את ההכנות האחרונות מול המשטרה לקראת הפגנת הרבבות מחר בצהריים | המחאה יוצאת לדרך לאחר ששיירת הרכבים הליטאית נדחתה בעקבות לחץ הרבנים • כאן ב'כיכר' נמשיך לעקוב ולעדכן (חרדים)
כיצד הפך נער אמריקאי מבית "יקי" לחסיד גור? מה קורה לילד בן 14 שבוחר בדרך עצמאית? והאם פנייה לעזרה רגשית יכולה להרוס שידוכים? | הרב והפסיכותרפיסט הבכיר מנחם אינגבר, מהדמויות המוכרות והמוערכות בתחום בריאות הנפש במגזר החרדי, מדבר עם אלי גוטהלף על האיזון שבין החלום הילדותי לגבול הטכני, שיטתו הייחודית להנחיית הורים, הסטיגמות והאתגר הלאומי של מדינה שנמצאת בתוך אירוע טראומטי מתגלגל | צפו (כיכר FM)
ילד כבן 5 נפגע הבוקר מרכב ברחוב חזון איש בבית שמש ופונה במצב אנוש • למרבה הצער נקבע מותו בבית החולים שערי צדק • הילד הטהור הוא שמואל שחורי ז"ל, בן הרה"ח ר' ישראל שחורי שיבלח"ט, מחשובי חסידי גור בבית שמש | הלוויה היום בשעה 15:00 (דיין האמת)
ברוך דיין האמת: בבורו פארק הלך לעולמו הנגיד החשוב הרב חיים קורן ז"ל, מגדולי עמודי התווך של חצר הקודש גור, וממשיך שושלת הצדקה המשפחתית, שהלך לעולמו בגיל 77 • צוואתו האחרונה: להיפרד מהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בירושלים, אליו היה קשור בלב ונפש מאז ימי הרבי ה'בית ישראל' זי"ע • ההלוויה מחר בירושלים • (דיין האמת)
בזירה הקשה בעיר ערד, פונו אמש יותר ממאה פצועים לבתי החולים, לאחר שהעיר ספגה פגיעה ישירה של טיל איראני כבד | בין הפצועים ישנם חסידי גור רבים | חיים גולדברג יצא לתעד בלילה וגם הבוקר את הזירה הקשה (חדשות בארץ)
במלאות שלושים לפטירת רבי שמעון שמעלקא ערבליך ז״ל: בנו, הנגיד ר’ ברוך ערבליך, מקים מקוה חדש בבית החסידים דגור ברובע ח’ • המעמד נערך בהשתתפות אדמו״רי העיר, ואישי ציבור בכירים • הצלם יהושע פרוכטר מגיש תיעוד (חסידים)
תושבי שכונת 'מתחם הסופרים' המתפתחת בבני ברק, קידמו השבוע בהתרגשות את הגאון רבי זאב זילברשטיין, רבם החדש של חסידי גור בעיר, שהגיע במיוחד לסיור חיזוק בשכונה, כשבמרכזה נפגש עם בכירי הרבנים המתגוררים במתחם | צפו בתיעוד (חסידים)
לרגל יומא דהילולא של האדמו"ר בעל ה'בית ישראל' מגור זי"ע, התכנסו חסידי גור המתגוררים במתחם הסופרים בב"ב לסעודת הילולא בבית החסידים של גור | במהלך הסעודה זכו לשמוע דברי נועם מפי האדמו"ר ממיאלען המתגורר בשכונה (חסידים)
אבל בחסידות גור ובקהילה החרדית באשדוד | אמש בחצות הלילה הלך לעולמו הרה"ח ר' גרשון ליכטשיין ז"ל, מי שכיהן במשך למעלה מארבעים שנה כמזכיר המיתולוגי של ישיבת "בית ישראל" בעיר | המנוח, שהיה סמל למסירות ואצילות, התמודד בשנים האחרונות עם מחלה קשה וקיבל את ייסוריו באהבה. הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בהם בנו הגה"ח רבי לייבל ליכטשיין מראשי בד"ץ 'קהילות' (דיין האמת)
שליט צפון קוריאה קים ג'ונג און הגיע אמש לחנוך אלפי יחידות דיור חדשות בפיונגיאנג הבירה | השליט הגיע לצד בתו שנתפסת כשלטת העתידית של המדינה, ואף ניצל את ההזדמנות לרכך את דמות השליט האכזר בעזרת גור כלבים קטן שגנב את ההצגה (בעולם)