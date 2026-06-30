על פי החשד, האסון במעון בירושלים, ממנו פונו 55 פעוטות כששניים מהם, בני 4 חודשים, שנקבע מותם, אירע ככל הנראה משאיפת חומר רעיל רעיל | על פי ההערכות מדובר בהתפשטות של פחמן חד חמצני (CO) | פחמן חד חמצני הוא גז רעיל ללא צבע וללא ריח שעלול להיות מסוכן, בעיקר במקום שאינו מאוורר (בארץ)
כוחות כב"ה הוזעקו לדירה בירושלים לאחר שמספר בני משפחה החלו להרגיש ברע ופיתחו תסמיני הרעלה | לאחר בדיקה התגלה קרע בצינור הגז של מחמם ה'יונקרס', מה שהביא להתפשטות החומר המסוכן בבית | המשפחה פונתה לבית החולים (חדשות)
מאז החלה ישראל לפעול כנגד קיני הטרור העצומים בדרום לבנון, גילו לפתע אזרחי ישראל בעל בית חדש-ישן בלבנון | למרות שהוא יושב בארמון האליזה בפריז, נשיא צרפת מקרון מרגיש "מגן לבנון", ומגלה דאגה עמוקה לאזרחי לבנון היקרים לליבו - מפני ה"ברבריות הישראלית" כלשונו | מהו טיבו של הקשר ההדוק בין צרפת ולבנון, והאם מדובר בכלל בגישה אימפריאליסטית במעמד צד אחד? (מגזין, בעולם)
שר הנפט של איראן האשים הבוקר את ישראל כי היא עומדת מאחורי הפיצוץ בצינורות הגז בשבוע שעבר | הדברים של השר האיראני מגיעים לאחר שבסוף השבוע פורסם ב'ניו יורק טיימס' שגורמים איראניים משוכנעים שישראל אחראית לפיצוץ החריג (בעולם)