בעיצומו של המאבק הציבורי נגד גזירות הגיוס, חבר מועצת חכמי התורה הגר"א סאלים יזם שיחת חיזוק מרגשת עם אימו של הבחור מאיר סבג, הכלוא בכלא צבאי, והדגיש: "הבחורים מוסרים נפשם למען התורה, כל עולם התורה מתפלל"| צפו בתיעוד בלעדי של השיחה המרגשת (חרדים)
ירי חי בנשק בתוך אולפן החדשות האירני | מי חושב שמדובר בפיצוץ שגרתי בבסיס הצבאי ליד בית שמש? |שיאן התביעות הייצוגיות עומד לאבד את רשיון עריכת הדין? | על רקע גל הצתות בערים החרדיות, מכתב בשמו של הרב שלמה פוזן | החינוך הישראלי כושל בכל מדד (דבר ראשון)
היועצת המשפטת לממשלה גלי בהרב-מיארה, מצאה עוד מקום בו אפשר לפגוע בעולם התורה והפעם היא דורשת לשלול זיכוי מס מתורמי הישיבות • המשמעות: פגיעה של מיליארדי שקלים והפסקת תמריצים לתורמים של הישיבות | מדובר בעוד צעד נוסף בשורת הגזירות הכלכליות על עולם התורה (חדשות חרדים)
טייס הקרב מלחיץ: זה לא יגמר בתקיפה אחת, אנחנו לפני סבבים ארוכים של תקיפות הדדיות |פרשן כיכר תוקף: החכים הלכו נגד הרבנים ונגד כל הגיון | לוחם שאיבד רגל בלבנון בתרגילי קליסטניקס עוצמתיים | חרדים הצילו את המפקד שנקלע למצוקה | וויכוח בין מוטקה בלוי לתל אביבי | האם עובד אגד זכאי לעקוף בתור? (דבר ראשון)
נוכח הגזירות המרחפות על בני היהדות הנאמנה בארה"ק, ובפרט בגזירת הגיוס וקיצוץ הכספים מלחמם של אברכי הכוללים הממיתים עצמם באהלה של תורה, התאספו כלל אברכי 'מבצר הכוללים' בירושלים, לעצרת תפילה והתעוררות לפני שוכן מרומים, למען יחוש ישועה לעמו הנאנקים תחת עול הגלות ומייחלים לישועת ה' בזמן קרוב | במעמד נשא דברים האדמו"ר מקהל חסידי ירושלים | צפו בתיעוד מהתפילות והבכיות שוודאי קרעו שערי שמים (חרדים)
במסגרת התוכנית 'דבר ראשון' משתף משה מנס על מפגש עם 3 אברכי משי ששיתפו מלב כואב 'מוכנים להפסיד הכל בשביל לזכות להישאר בכולל וללמוד תורה, אבל זה מה שכואב לנו' | ההרגשה שהם לא מעניינים אף אחד ומה ניתן לעשות | והאברך שהפתיע: אני חלק מעם ישראל אל תהפכו אותם לאויב (דבר קטן)
פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, מנתח את תמונת המצב בקרע על חוק הגיוס ומה עומד מאחורי הדרישה של גורמים חרדים להדיח את אדלשטיין מוועדת חוץ וביטחון, מה הסיכוי שזה יצא אל הפועל והאם זו הדרך למנוע בחירות? צפו (חרדים)
אנשים מאד מפחדים, מה אומרים להם? | איך אפשר להיכנס לשמחה בימים כאלו? | איך זה שדווקא ביום קדוש כזה, קרה אסון נורא ואיום? | מה לחשוב בשעה ששומעים אזעקה? | שו"ת חיזוק מיוחד למלחמה עם הגאון הצדיק רבי יעקב מאיר שכטר • צפו (חסידים)