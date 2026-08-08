משטרת ישראל פרסמה היום את תמונתו של החשוד איציק בסון וביקשה את עזרת הציבור לעדויות נוספות | לפי הודעת המשטרה, בסון הונה קשישים באכזריות וגנב מהם עשרות אלפי שקלים, כעת נדרשות עדויות חדשות כדי לבסס את תיק החקירה (משטרה)
בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת נח, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, מי בנה את מגדל בבל, חמורים או גמלים? | מה הוא הדימיון בין אלו שטועמים מהזיתים במחלקת החמוצים בסופר, או מהענבים שבמחלקת הפירות והירקות, לבין אנשי דור המבול?
בשביל להיות "גזלן" ממש לא צריך לשדוד בנק... מספיק לא לשים לב לפרטים, לשכוח לשלם, 'לעגל סכומים', או לא לתת למוכר את מה שמגיע לו כדת וכדין, מעט הזיוף הזה, חצי השקר, כאן נדרשת העבודה הפנימית שלנו עלי אדמות (חרדים)
שתי נשים חרדיות הותקפו אתמול בבני-ברק על-ידי אלמוני ● אביהן הגיש הבוקר תלונה במשטרת רמת גן נגד התוקף שהכה את אחת הנשים וגזל את הפיאה שחבשה ● "כל הבעיות של עם ישראל - בגלל הפאה", צעק התוקף לעבר הנשים ההמומות. פרסום ראשון (חרדים, אקטואליה)
ההלכה היומית: הרב אברהם יוסף, רבה של חולון, פוסק: לדברי תורה אין בעלות, ודיסקים המכילים הרצאות מותרים בשכפול - גם אם הרב אוסר זאת. "לעומת זאת, באלבומי מוזיקה יש קניין רוחני לאמנים, ולכן אסור בשום אופן לשכפל או להשתמש", מסביר הרב בתוכניתו ברדיו "קול חי"