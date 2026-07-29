תיעוד בלעדי של אחד מבכירי המערכת כאן שמסתובב עם קפטן מרוקאי | יוסי עבדו בראיון מיוחד בדרך לחתונת אחיו| דרמטי: נער בן 16 שמציל חיים של ילד בלב ים | תופעת הטרמפיסטים: הדפיקות על השמשות, "טרמפ לחץ" והסכנות בכבישים | למה הראיונות בתקשורת הכללית עושים לנו נזק עצום | הרופא היהודי שרצח מטופלת (דבר ראשון)
בעיצומם של ימי תשעת הימים, מגישי התוכנית "דבר ראשון", משה מנס ושוקי סלומון, פתחו את הכל ללא פילטרים: על שנאת השונה, הגזענות שהפכה לנורמה, האלימות הגואה במגזר החרדי והוויכוח הסוער על תרבות הצ'ולנטיות בלילות שישי (דבר ראשון)
איך ילד נוצרי שנולד לעוזרת בית מצא את עצמו מככב בפריים טיים של הטלוויזיה הישראלית? למה דווקא בשיא ההצלחה הוא רצה לסיים את חייו, ואיך בקבוק שוקו אחד מסביר את הריקנות של תעשיית הבידור? מה קרה בקורס הצבאי ששינה הכל, ואיך הפך הצעיר נטול הזהות ליוסף הצדיק של ימינו, שנלחם במו ידיו בגזענות בתוך המגזר? | קבלו סיפור חיים של התמודדות והשראה שלא תשכחו - יוסף האווי דנאו פותח את הלב וחושף הכל בריאיון בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף | צפו (כיכר FM)
סרטון סאטירי קצר ונוקב המופץ בימים האחרונים ברשתות החברתיות בבריטניה מעורר סערה ציבורית נרחבת, על רקע המתיחות העדתית הגואה במדינה | התיעוד מציג באור ציני ומקצין את מה שמכונה בימין הבריטי "אכיפת חוק דו-מסלולית", שבה רשויות אכיפת החוק מגלות סלחנות יתר כלפי פשיעה חמורה של מהגרים, בעודן מפעילות יד ברזל נגד אזרחים מקומיים המביעים ביקורת לגיטימית ברשת | צפו בתיעוד (בעולם)
מפלגת Reform UK הבריטית מקדמת תוכנית חירום דרמטית בעקבות מחדל לחשיפת תיעוד מצמרר ממצלמות הגוף של השוטרים, שהציג כיצד סטודנט בן 18 גסס למוות באזיקים בזמן שהשוטרים בזירה העדיפו לנחם את הרוצח רק משום שטען לגזענות (חדשות בעולם)
בריטניה סוערת בעקבות מקרה בו בריטי שנדקר על ידי מהגר נאזק על ידי שוטרים בזירה, לאחר שהרוצח המהגר אמר לשוטרים כי הוא היה קרבן ל"גזענות" | הקרבן אמר לשוטרים כי הוא אינו מצליח לנשום, אך אלו לא ויתרו - והוא מת כעבור זמן קצר (בעולם)
מזכיר המדינה מרקו רוביו נשאל אתמול על אמירות גזעניות לכאורה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כלפי ההודים | רוביו, שעל פניו לא הבין כי הכוונה היא לנשיא ארה"ב ענה כי יש "אנשים טיפשים" | היום הוא ניסה לתקן את הנזק (בעולם)
רחובות מרכז לונדון נצבעו בדגלי אנגליה כאשר עשרות אלפי מפגינים צעדו בעצרת "אחדו את הממלכה" בראשות טומי רובינסון | המוחים קראו להגנה על הזהות הבריטית ולעצירת ההגירה ההמונית, במה שהוגדר כאחד ממבצעי הסדר הציבורי הגדולים בשנים האחרונות (חדשות בעולם)
שבוע שלם המדינה סערה סביב תמונה אחת מתאילנד, אבל מאחורי המבוכה מה"אברך" בגופייה מסתתר סיפור כואב בהרבה | עולם תורה שמצהיר שילחם עד הסוף נגד גיוס חרדים, שותק כבר עשורים מול אפליה והשפלה של בחורים ספרדים בתוך היכלי התורה עצמם | תורה מונחת בקרן זווית - ולאף אחד כבר לא באמת אכפת (מגזין כיכר)
ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע על השבתו הזמנית של זיו אגמון לתפקידו כדובר רה"מ, למרות ביטויים מזעזעים שנשמעו ממנו ביחס ליוצאי מרוקו | "אני מכיר את זיו תקופה ארוכה, ולא נחשפתי מצדו לכל גילוי של גזענות. ההפך הוא הנכון", טען (בארץ)
מטלטל, היסטורי, לא נתפס, חסר תקדים, רעידת אדמה, דרמת ענק, הלם ותדהמה, זעזוע עמוק, שובר שתיקה, נטול כפפות | לכבוד פורים - מהדורה מיוחדת של התוכנית "דבר ראשון" עם חשיפות מטלטלות שכל חרדי חייב לדעת ולנייעס | מההשקפה הישרה ועד דעת בעלי הבתים ואפילו תחקיר בלעדי קשה לצפייה (דבר ראשון)
בראיון בלעדי ליוסי עבדו, השרה מכריזה מלחמה על כל החזיתות: מברק ועד בנט, מארגוני הפשיעה ועד הפקידות הבכירה | השרה חושפת איומי שב"כ עליה ומספרת: "אני משתטחת על קברי צדיקים - תיהנו מזה כל הגזענים" | צפו (VOD)
ראש הדמוקרטים בבית הנבחרים של טקסס ספג ביקורת חריפה לאחר שציטוטים מראיון בו הוא קרא לקהילות אתניות שונות להתאחד נגד מה שהשתמע כמו האדם הלבן פורסמו מחדש | "אנחנו הרוב במדינה הזו עכשיו" הוא הצהיר בין השאר, והזכיר נאום אחר של ח"כ ישראלי בשנים האחרונות (מעניין)
האם הצבע באמת קובע את העתיד? איך ילד "מופרע" ללא משפחה מצא את עצמו בסעודות שבת אצל מרן שר התורה? ומה המחיר שמשלמים על השאיפה למצוינות בעולם הליטאי? אלי דן מגיע ל"כיכר FM" לשיחה מרתקת עם אלי גוטהלף על הילד שחיפש משפחה ברחובות בני ברק, על השבר שחווה בישיבות היוקרה, ועל היכולת לצחוק לגזענות בפרצוף. (כיכר FM)