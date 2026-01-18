ביום עיון מיוחד לרשמי נישואין של אגף הנישואין במשרד לשירותי דת, הבהיר רב העיר באר שבע הגאון רבי אברהם דרעי כי הצעות נישואין פומביות עם טבעת בנוכחות עדים עלולות ליצור חשש קידושין המחייב גט בעת חרטה (חרדים)
במהלך ביקור רשמי בארגנטינה, הגאון הרב דוד יוסף, הראשון לציון ונשיא בית הדין הגדול, נענה לפניית רבני הקהילה – ונפגש עם סרבן גט. לאחר שעות של שכנוע, ולמחרת עם סופר גיטין – ניתן גט כדת וכדין | מקורבים: "נס של מסירות ונחישות" (חרדים)
מקרה נדיר ומורכב נפתר לאחר שכל הצדדים הביעו רצון טוב: אסיר ירושלמי קנאי, סירב לתת גט לאשתו מכמה וכמה סיבות ובעיקר בשל כך, שהוא לא מכיר בבית הדין הרבני, לאחר שרב בכיר ב'עדה החרדית' התערב לבקשת רבני שב"ס - האסיר נתן גט | הסיפור המלא (חרדים)
סיקור נרחב: יום דרמטי - ראש הממשלה מעיד בתיקי האלפיים | אחרי 11 שנה: הבעל ממונרו נתן גט - אב"ד טאהש מונסי יוכל לשוב לביתו | נתקל במחבלים, התחייב לסיים ש"ס - וסיים | סיקור נרחב: אב"ד מלבורן הציג את החנוכיה החשמלית לראש ממשלת אוסטרליה | הבקשה החריגה של הגר"ד קוק מפיני איינהורן (מעייריב)
פרשייה חריגה מסעירה בימים אלו את היהדות החרדית בארצות-הברית ובתפוצות: בעל שנישא לאשה אחרת - בזמן שלא נתן גט לאשתו הראשונה | בשיחה שנשא האדמו"ר מסאטמר בהיכל מבצר הכוללים של החסידות בקריית יואל במונרו, הוא התייחס לראשונה לפרשייה והציב אולטימטום לבעל | כל הפרטים (חרדים בעולם)
כהן עז פנים אל תהרהר אחריו | מהו סימן ההיכר של הכהנים | עזות דקדושה, האם הכהנים הם נשמות שקדמו לעולם | והאם הכעס נובע
מתוך חשיבות וייחוס עצמי | הטעם לסמיכות
ברכת השלום לברכת כהנים בתפילת העמידה | והתקנה הפרקטית של חז"ל לכהנים ונשותיהם (יהדות)
גירושים. יותר ויותר אנשים חווים את החוויה הזאת, אבל לא הרבה יספרו לכם עליה | בטור זה, החלטנו להכניס אתכם לאולמות הדיונים בירושלים עיר הקודש "דיתבא על מי שלח ועל מי בורות" ולגלות לציבור הקוראים איך מתנהלים גירושים כדת משה וישראל בעידן המודרני | התגרשתי השבוע, ושרדתי כדי לספר לכם (מגזין כיכר)