צעירה הגיעה לאולפן לתוכנית שגרתית לחלוטין, מבלי לחשוד שחייה עומדים להשתנות בעקבות עין מקצועית אחת שצפתה בה מהספה בבית | רגע אחרי השידור, שיחת טלפון מטלטלת מהפקת התוכנית חשפה בפניה את מה שאף אחד באולפן לא ראה (חדשות בארץ)
תרנגולות בתצורות מיוחדות ומרהיבות וביצים בצבעים שלא חלמתם שיש | החרדי מקרית ספר שמגדל תרנגולות על גג הבניין והמיליונר מת"א שמגדל תרנגולות שעולות אלפי שקלים | מה ההבדלים בין הזנים, עם מה כדאי להתחיל ואיך מבדילים בין תרנגול לתרנגולת? | האם תרנגולות עושות רעש וכמה ביצים הם מטילות
הוא חלה בסרטן והפך את זה לנושא לצחוק אבל גם למודעות לבריאות | אמא שלו נפצעה קשה כשרוכב קורקינט התנגש בה - והוא השתמש בכך להעביר תקנות להגנת הציבור | הסטנדאפיסט וקצין החיוך הראשי גיא הוכמן בריאיון על המשברים הגדולים בחייו וכיצד צמח מהם | וגם, על רגע גדול של אפילה שגרם לו להתנצל בפני הציבור החרדי ואיך הוא יצא מזה (מאפילה לאורה)
מטופלת מספרת על המתנה בלתי נגנמרת לתוצאות של בדיקה שנערכה • "אני חולה? אני צריכה טיפולים? 3 שבועות אני לא ישנה בלילה" • פניה שלנו לבית החולים מקבלת התיחסות הראויה לכל שבח, יחד עם הבטחה לשינוי המצב (בריאות)