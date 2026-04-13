הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: המדריך המלא: דיני גיהוץ, נטילת ציפורניים, תספורת וטיפול בפאה בחול המועד • צפו (יהדות)
השעון רץ, שבת בפתח, וערמת החולצות הלבנות של הבנים עדיין מחכה למגהץ? לפני שאתם נכנסים ללחץ ומוציאים את הקרש, כדאי שתכירו את הטיפ הגאוני שיהפוך את המייבש שלכם למגהץ קיטור מקצועי. מבטיחים: שום דבר לא נרטב (מאמע)
ערימת הגיהוץ שלכם מתגבהת להר אוורסט? מוצאים את עצמכם דוחים את 'חווית הגיהוץ' שוב ושוב? כל הסימנים מעידים שהגיע הזמן לטפאל • הכירו חווית גיהוץ אחרת- חלקה, חדשנית ומהירה, כדי שתוכלו ליישר קו עם המטלות ולפתוח דף חלק לקראת השנה החדשה • קונים מאחד הדגמים שבמבצע ומקבלים גיפטכארד בשווי 250 ₪ לרכישה ברשת ללין (צרכנות)
גיהוץ- אמנם הוא אחד ממטלות הבית הקלאסיות, אך הוא כמעין אמנות הדורשת תשומת לב לפרטים ומעט עדינות. למרות שזה עשוי להיראות פשוט, גיהוץ כולל סדרה של שלבים מורכבים • כדי להבטיח שהבגדים ייצאו ישרים, חלקים וללא פגמים. להלן מדריך לשליטה במיומנות חיונית זו (מאמע, נשים, בית)
בראש רשימת הנאות החיים הפשוטות שלנו נמצאת מיטה עטופה במצעים מכובסים, ריחניים ומתוחים היטב ומסתבר שלא חייבים לעבוד קשה ולגהץ בקפדנות כדי להשיג אותה - הטריק, אם שאלתם, נמצא אצל סבתא והוא פשוט להפליא (ניקיון וארגון)
מסתבר שלנייר הכסוף שמתקמט מכל נגיעה יש שימושים נוספים חוץ מלכסות תבניות חד פעמיות ולצפות מטבחים לפסח. ולמעשה, הם די גאוניים: מפתרונות לחלודה במקלחת והגברת החימום בבית ועד גיהוץ מהיר יותר. 6 שימושים גאוניים לנייר כסף (סטייל)