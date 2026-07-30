חמאס ממשיכים לשחק משחקים ולא עונים תשובה לגבי העסקה שהציע טראמפ, והוא בתגובה הוציא הודעה נזעמת עם דד ליין עד ליום ראשון הקרוב ואף שיגר איומים לא ממש מנומסים | "אם ההסכם הזה לא יושג, יהיה גיהנום נוראי לחמאס, כפי שאף אחד לא ראה מעולם. יהיה שלום במזרח התיכון בדרך זו או אחרת" (בעולם)
מפחידים אתכם מגיהינום? "זו אנרגיה מבוזבזת" | האויב הגדול של עם ישראל הוא לא המלחמה או הצרות - אלא הייאוש, איך נלחמים בו? | ולמה 98% מהאנשים לא עומדים באתגר התשובה? | מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן חושף בשיחה בלעדית, ערב ראש השנה: "אני מפחד רק מדבר אחד" | ומה דעת הרב על סוגיית 'חוק הגיוס'? | הפרק השמיני בסדרת "יתגדל ויתקבל" - החושפת את סודות הקבלה והמיסטיקה, בהגשת יוסי עבדו • צפו (ראש השנה)
יחד עם כלל ישראל, שמענו השבוע את הצהרתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שהביע את כוונתו לפתוח בקרוב את שערי הגיהנום על תושבי עזה | בעקבות ההצהרה, ליקטנו מידע ל'תושבי עזה' אודות המיקום הגיאוגרפי החדש שלהם | כתחליף ללונה פארק ישתעשעו ב'כף הקלע', ובמקום סאונה יזכו למדורת אש ענקית, וכמובן לא יצטרכו לבקר בגני חיות בהיות ויתגוררו עמם בשלג ובכפור בתוך צואה רותחת... | הצצה מרתקת לעזה החדושו - בגיהנום (מגזין כיכר)
הגאון רבי שלום כהן, ראש ישיבת 'פורת יוסף', ממשיך בקו התקיף נגד תומכי מפלגת "הבית היהודי". בשיעור שמסר לאחרונה, אמר הגר"ש כהן כי "מסכן מי שבחר בהם, הוא ילך לגיהנום" והתייחס לסערה שפרצה בגין הכינוי' עמלק', בו כינה את חובשי הכיפה הסרוגה: "אני מדבר רק לכבודו יתברך" • האזינו להקלטה (חדשות)