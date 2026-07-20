הדרמה שהתרחשה אתמול סביב ההכרזה על פרישה מהממשלה ופיזור הכנסת וכן מכתבו של הגר"ד לנדו, בו נדמה היה שתם הטקס על הגוש האמוני, מתברר היום על פי גורמים חרדים בכירים כ'פייק' אחד גדול - ולכאורה הכל מתואם עם ראש הממשלה | מי מרוויח מהמשבר ומה באמת התרחש מאחורי הקלעים עם נתניהו (חרדים)
תיעוד יוצא הדופן של קצין גיוס אוקראיני המנסה לעצור גבר על גג בניין מסתיים בנפילה משותפת של השניים אל הקרקע | האירוע הקשה התרחש על רקע שיא המתח ברחובות אוקראינה, בעוד המדינה נאבקת לאכוף חוקי גיוס חדשים אל מול התנגדות אזרחית גוברת (חדשות בעולם)
תופעת הגיוס הכפוי באוקראינה נמשכת, כאשר החזית הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה ממשיכה לגבות את קרבנותיה מידי יום | גברים אוקראינים צעירים המנסים לברוח מאימת המלחמה נתפסים ברחוב העיר ומושלכים היישר לקו החזית מול האויב | כך זה נראה בתיעוד שפורסם בימים האחרונים (חדשות)
אלי אדלר,
בוגר ישיבת "חברון",
רס"ן
במיל' ורב
צבאי, שעוסק רבות בנושאי חרדים ומדינה, במאמר תגובה על המאמר שכתב תמיר דורטל, נגד פקודת המטכ"ל החדשה העוסקת בשילוב חרדים בצבא ב'ישראל היום' | מאמר מקיף ומרתק (צבא וחרדים)
הנציגים החרדים שהתחייבו לא להצביע בעד התקציב עד שיעבור חוק הגיוס, נכנעו שוב ויצביעו בעד התקציב בקריאה ראשונה | התקווה היא שראש הממשלה נתניהו לא ינצל זאת שוב לזרות חול והפעם באמת יעביר חוק גיוס | "דגל התורה תעמוד על כך שחוק הגיוס יושלם בטרם קריאה שנייה ושלישית" (חדשות חרדים)
הנציגים החרדים מסרבים לעת עתה לתמוך בתקציב שהיה אמור לעלות היום במליאה, וזאת בשל אי התקדמות בכל הנוגע לחוק הגיוס | קודם פגישת ראש הממשלה עם הנציגים החרדים וסמוטריץ הבהיר האחרון, כי אם עכשיו לא מעבירים תקציב, אפשר לפזר כעת את הכנסת | האופוזיציה תעלה ברביעי חוק לפיזור הכנסת (פוליטי)
במסגרת הסדרה "יתגדל ויתקבל", יוסי עבדו בשיחה נדירה וחשופה עם הבבא ברוך בנו של סידנה בבא סאלי | בשיחה, המתרחשת סמוך ליום ההילולא של אביו, סידנא בבא סאלי זצ"ל, חושף הבבא ברוך טפח מחייו המסתוריים של אביו, הנהגותיו בקודש, וסיפורים שלא נשמעו מעולם | על האזהרה ששמע בחלום לפני טבח שמחת תורה, והנבואות על גוג ומגוג | צפו בפרק העשירי (יתגדל ויתקבל)
לאחר הפרסום על המינוי של ישראל אייכלר לסגן שר התקשורת והצטרפותו חזרה לקואליציה, נגד העמדה של חסידות גור. איש התקשורת ינון מגל 'הסתלבט' על מי שנחשב לאיש החזק באגודת ישראל - מוטי בבצ'יק, שמיהר להגיב לו (חדשות חרדים)
בזמן שהנציגים החרדים הבהירו כי לא יתמכו בתקציב המדינה, עד שלא יעבור חוק גיוס, ראש הממשלה נתניהו הצליח לפרק את ההתנגדות הצפויה בתוך אגודת ישראל וחבר הכנסת ישראל אייכלר יחזור לקואליציה ויקבל ג'וב של סגן שר מנתניהו, מי שצפוי לחזור לכנסת בעקבות כך, הוא חבר הכנסת יצחק פינדרוס (חדשות)
הגאון רבי דב לנדו, התייחס לנושא ההפגנות נגד הגיוס ואמר דברים נחרצים: "יש גם מפריעים שעושים הפגנות ועוד שטויות, לא להשתתף בהפגנות! להגיד להם שדואגים להם מאוד, זקני הדור מאוד דואגים, ועושים את כל המאמצים" | צפו (חדשות חרדים)
בכינוס גדולי ישראל שנערך אמש בירושלים, נאמו גדולי הרבנים הספרדים והאדמו"רים, נגד הגיוס לצה"ל וכנגד החוק שמנסים להעביר בכנסת; "השתלטתם בכוח על הארץ הזאת. אנחנו לא נתפעל מכם ונמסור את נפשינו ולא נלך אחריכם בשום פנים ואופן, לא יהיו יעדים ומכסות" | תיעוד וסיקור מיוחד (חדשות חרדים)
מנהיג הפלג הירושלמי הגר"ע אוירבך, הורה הבוקר לצאת ולהפגין בעקבות המעצר הנפשע של לומדי תורה | תחילה דובר על מספר מוקדי הפגנה ברחבי הארץ, אך כעת עדכנו ב'פלג', כי ההפגנה תתרכז באיזור בני ברק - וזו הסיבה להחלטה שהתקבלה (חרדים)